Dálnice se v obou směrech uzavřela v 19:00, demoliční práce začnou mezi 21. a 22. hodinou.
„Je to železobetonový most, u pilířů se přeřeže ocelová část, jeřáb celou střední část zvedne, položí na podvalník a odveze se pryč,“ přiblížil postup nočních prací mluvčí stavební firmy Skanska Ondřej Šuch.
Krajní části mostu a pilíře se podle něj budou demolovat zvlášť, jejich odstranění by už ale nemělo zabrat celou dálnici. K opětovnému otevření úseku má dojít v neděli v 9 hodin.
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Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Starou Boleslav a Brandýs nad Labem po silnici II/610 a II/245. Nákladní auta pojedou přes Lysou nad Labem na Nymbursku. Částečná omezení provozu na dálnici si v neděli ještě vyžádají odklízecí práce.
Investorem stavby je město. Lávka v ulici 5. května, která spojuje centrum se starou zástavbou, je ve špatném technickém stavu. Jde o důležitou spojnici pro chodce a cyklisty, kteří jinak musí dálnici překonávat po vzdálenějším mostě směrem na Nový Vestec a Káraný.
Nové přemostění má podle zadávací dokumentace splňovat požadavky Ředitelství silnic a dálnic ČR na rozšíření dálnice. Zakázku získala společnost Skanska. Jde o investici téměř za 55 milionů korun, město má na většinu dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Práce by měly trvat 17 měsíců od předání staveniště, s dokončením se tak počítá do konce příštího roku.