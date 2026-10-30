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Noční omezení průjezdu na D10. U Staré Boleslavi pokračuje stavba lávky

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  8:28

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ilustrační snímek | foto: ČTK

Dálnice D10 u Staré Boleslavi bude po dvě následující noci uzavřená kvůli pokračující stavbě lávky pro pěší. V noci na sobotu neprojedou řidiči ve směru na Prahu, v noci ze soboty na neděli ve směru na Turnov. Uzavírky se budou týkat úseku mezi exity 10 u Záp a 14 u Staré Boleslavi, informovalo město.

„Budou se montovat pomocné konstrukce pro betonáž lávky, řidičům děkujeme za pochopení, uděláme vše pro to, aby uzavírka skončila co nejrychleji,“ řekl mluvčí stavební firmy Skanska Ondřej Šuch.

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Ve směru na Prahu bude dálnice zcela uzavřená od pátečních 22:00 do sobotních 08:00. Ve směru na Turnov bude uzavírka platit od sobotních 22:00 do nedělních 08:00.

Pro vozidla do dvanácti tun povede objízdná trasa mezi exity 10 a 14 přes Brandýs nad Labem a Starou Boleslav po silnicích II/610, II/101 a III/2452. Objížďka bude vyznačená v obou směrech.

Vozidla nad dvanáct tun budou mít objízdnou trasu delší. Z dálnice sjedou na exitu 27 u Benátek nad Jizerou a po silnicích II/272, II/331, II/611 a II/245 pojedou přes Jiřice, Benáteckou Vrutici, Lysou nad Labem, Litol, Starý Vestec, Mochov, Čelákovice a Lázně Toušeň k exitu 10 u Záp.

Alternativně mohou sjet na exitu 14 u Staré Boleslavi a pokračovat přes Podbrahy, Sojovice a Dvorce do Lysé nad Labem, kde se napojí na vyznačenou objížďku.

Objízdné trasy z důvodu uzavření dálnice D10 u Staré Boleslavi.

Původní lávku v ulici 5. května stavbaři zbourali letos v červenci. Kvůli demolici byla tehdy dálnice D10 rovněž uzavřená. Lávka spojovala centrum Staré Boleslavi se starou zástavbou. Kvůli špatnému technickému stavu ji ale bylo nutné zbourat.

Jde o důležitou spojnici pro pěší a cyklisty, kteří jinak musí dálnici překonávat po vzdálenějším mostě směrem na Nový Vestec a Káraný.

Investorem nové lávky je město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Zakázku téměř za 55 milionů korun získala společnost Skanska.

Město má na většinu nákladů dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Nové přemostění má splňovat také požadavky Ředitelství silnic a dálnic na budoucí rozšíření dálnice D10. Dokončení stavby se podle dřívějších informací předpokládá do konce roku 2027.

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Noční omezení průjezdu na D10. U Staré Boleslavi pokračuje stavba lávky

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