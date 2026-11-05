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Řidič na D10 u Staré Boleslavi prorazil svodidla. Odvezl ho vrtulník, směr na Prahu stojí

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  8:56
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na dálnici D10 směrem na Prahu stojí kolona. Kvůli vážné nehodě museli záchranáři dotyčného resuscitovat, po úspěšném pokusu ho vrtulník převezl do vinohradské nemocnice. Úsek je pro řidiče stále neprůjezdný.

Nehoda se stala na 17. kilometru mezi sjezdy U Čtyř kamenů a na Starou Boleslav. Řidič dodávky vyjel ze směru jízdy a prorazil svodidla, za kterými se zastavil.

„V péči jsme měli těžce raněného pacienta, kterého po úspěšné resuscitaci lékař zaintuboval a napojil na umělou plicní ventilaci,“ informovala redakci iDNES.cz mluvčí Záchranné služby Monika Nováková.

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S raněným potom vrtulník odletěl do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Vzhledem k tomu, jak vážná zranění utrpěl, policisté nemohli řidiče podrobit dechové zkoušce.

„Vyžádali jsme si proto odběr krve,“ dodala mluvčí Policie ČR Barbora Schneeweissová.

Dálnice podle jejích informací zůstává neprůjezdná.

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