Nehoda se stala na 17. kilometru mezi sjezdy U Čtyř kamenů a na Starou Boleslav. Řidič dodávky vyjel ze směru jízdy a prorazil svodidla, za kterými se zastavil.
„V péči jsme měli těžce raněného pacienta, kterého po úspěšné resuscitaci lékař zaintuboval a napojil na umělou plicní ventilaci,“ informovala redakci iDNES.cz mluvčí Záchranné služby Monika Nováková.
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S raněným potom vrtulník odletěl do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Vzhledem k tomu, jak vážná zranění utrpěl, policisté nemohli řidiče podrobit dechové zkoušce.
„Vyžádali jsme si proto odběr krve,“ dodala mluvčí Policie ČR Barbora Schneeweissová.
Dálnice podle jejích informací zůstává neprůjezdná.