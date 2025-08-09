Dálnici D1 na Benešovsku uzavřel požár nákladního auta. Ve směru na Brno stála

Událost byla hlášena po 13:15. „Hořel tam nákladní vůz, předběžně se jedná asi o technickou závadu. Dálnice je v současné chvíli zavřená,“ řekla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková po 13:30.
„Středočeští záchranáři na místě nezasahovali,“ doplnil pro iDNES.cz mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.
Provoz na dálnici se podařilo obnovit kolem 14:30.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz