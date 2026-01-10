Provoz na 26. kilometru dálnice D1 komplikoval uvázlý kamion, kolona se rozjíždí

Komplikace jsou v sobotu od rána kvůli sněžení i na dalších místech, nehod přibývá, zatím se obešly bez vážnějších následků. Od pátečních 06:30 do dnešních 6:30 bylo v regionu 224 nehod, uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
S výjimkou Příbramska sněží na celém území kraje. V oblastech Kladno a Kutná Hora už mají silničáři v terénu všechny sypače, aktuálně je jich v celém kraji téměř 120. „V nejbližší době vyjedou sypače také na inertní úseky,“ řekla mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová krátce po 09:00. Žádná silnice podle ní není uzavřená.
