Provoz na 26. kilometru dálnice D1 komplikoval uvázlý kamion, kolona se rozjíždí

Dálnici D1 na 26. kilometru ve směru na Ostravu zablokoval v sobotu ráno kvůli kluzkému povrchu kamion, blokoval všechny tři jízdní pruhy. Provoz levým jízdním pruhem se podařilo obnovit asi po 20 minutách, od 09:46 je provoz bez omezení, několikakilometrová kolona aut se rozjela. Vyplývá to z dopravního hlášení Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Komplikace jsou v sobotu od rána kvůli sněžení i na dalších místech, nehod přibývá, zatím se obešly bez vážnějších následků. Od pátečních 06:30 do dnešních 6:30 bylo v regionu 224 nehod, uvedla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

S výjimkou Příbramska sněží na celém území kraje. V oblastech Kladno a Kutná Hora už mají silničáři v terénu všechny sypače, aktuálně je jich v celém kraji téměř 120. „V nejbližší době vyjedou sypače také na inertní úseky,“ řekla mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová krátce po 09:00. Žádná silnice podle ní není uzavřená.

