„Jednu osobu jsme pomohli vyndat z kabiny bez vyprošťovacího zařízení a předali do péče zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje,“ uvedli středočeští hasiči na síti X.
K nehodě došlo na kilometru 47,5 dálnice D1 ve směru na Prahu. Hasiči na místě také zasypali uniklé provozní kapaliny a provedli protipožární opatření. Podle webu dopravniinfo.cz se na místě tvoří kolona, čekání se protáhne až na 50 minut.
Momentálně dálnice uzavřená není, ale hasiči předpokládají, že ke krátkodobým uzavírkám dojít může.
„Dálnice je obtížně průjezdná jedním jízdním pruhem, ale lze předpokládat, že při nakládání a odtahování vozidel může být dálnice krátkodobě uzavírána,“ napsali.
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