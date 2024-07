D1 na Benešovsku brzdí srážka dodávky a náklaďáku, na Brno stojí kolona

Nehoda se stala kolem 07:00. „Šlo zřejmě o zadní náraz dodávky do nákladního vozidla, přistává vrtulník,“ řekl ráno Truxa. Podle něj byl řidič dodávky v bezvědomí, spolujezdec byl při vědomí.

„Operační středisko poslalo lékaře, záchranářskou posádku, a to LZS Praha a LZS Hradec Králové. Letecky jsme transportovali dva středně těžce zraněné, jednoho do Hradce a druhého do pražské nemocnice,“ sdělila iDNES.cz mluvčí středočeské záchranky Monika Nováková.

Kolem osmé hodiny ráno měřila kolona asi čtyři kilometry, podle serveru dopravních informací omezení na dálnici potrvá zhruba do 12:35.

„Z dálnice je možné sjet na EXIT 41 Šternov a vrátit se na ni přes EXIT 49 Psáře,“ napsalo ŘSD Středočeského kraje na síti X.