Tekoucí asfalt na D1 mi umazal auto. Ani v myčce nejde dolů, stěžuje si řidič

„Přijel jsem domů a až tam jsem zjistil, že mám auto obalené asfaltem. Auto už jsem dvakrát dal do myčky, ale zkrátka to nejde dolů, takže budu muset zaplatit nějaké speciální čištění,“ uvedl pro iDNES.cz Tomáš K., který v sobotu odpoledne jel do Prahy po dálnici D1. Doplnil, že asfalt mohl poškodit až stovky vozů.

Podle něj se asfalt dostal na auto na přibližně sedmnáctém kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Tam probíhaly opravy silnice a auta mohla projíždět jen v jednom pruhu, ve druhém probíhalo asfaltování. Tekutý asfalt se ale dostal i do pruhu, kterým projížděla auta.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Nina Ledvinová potvrdila, že daný úsek dálnice D1 prochází opravami, problémy s asfaltem ale nikdo z řidičů nehlásil. „Ředitelství silnic a dálnic neeviduje žádné stížnosti, které by se týkaly asfaltu na vozovce v tomto úseku,“ řekla pro iDNES.cz.

Ledvinová dále uvedla, že pokud dojde podobným problémům nebo i k poškození auta během jízdy po dálnici, mohou řidiči vyplnit formuláře na webových stránkách ŘSD a zažádat o náhradu škody.

