Daczická míří z ODS ke Kubovu hnutí. Středočeskou koalici to neovlivní, ujišťuje

Autor: ,
  16:57
Středočeská zastupitelka a předsedkyně krajského výboru pro kulturu Kateřina Daczická odchází z ODS k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko. Podle ní to neovlivní fungování středočeské koalice Starostů a Spolu, která se v pětašedesátičlenném zastupitelstvu opírá o nejtěsnější možnou většinu 33 hlasů. Ráda by i zůstala v klubu ODS.
„Rozhodně žádnou koalici ohrozit nechci a za mě bych ráda zůstala v klubu ODS, ale samozřejmě to nezáleží jen na mě,“ uvedla Daczická. Hejtmanka Petra Pecková (STAN) v úterý sdělila, že se informaci dozvěděla jak od Kuby, tak od Daczické.

„Ujistili jsme se, že na stávající koalici nechceme nic měnit. V jakém klubu bude nyní paní Daczická zařazena, záleží na našich partnerech z ODS. Já osobně i moji kolegové jsme měli s paní Daczickou vždy velmi korektní a dobré vztahy a nevidím důvod, proč by to mělo být v budoucnu jinak,“ dodala Pecková.

Kubovo Naše Česko míří na Vysočinu, jeho tváří se stává brodská místostarostka

Daczická členství v ODS ukončila v pondělí. Na svém facebookovém profilu uvedla, že v poslední době byla svědkem a často i nechtěným účastníkem mnoha vnitrostranických sporů a zákulisních bitev, kde se mnohem víc energie věnovalo stranickým strukturám než práci pro voliče. „Taková politika mě nebaví. A nebaví mě ani za každou cenu pořád na někoho útočit,“ prohlásila. Kubova práce je podle ní příkladem toho, jak by se politika měla dělat.

Daczická chce být dál předsedkyní výboru pro kulturu. „Nebylo mi sděleno, že by se v tomto ohledu něco měnilo,“ řekla. Zda zůstane i městskou radní v Kutné Hoře, neví, ale ona sama se k žádné změně nechystá. „Jestli někdo třeba uváží, že to nějakou změnu chce, tak to já neovlivním. Bude záležet, jak se zastupitelstvo rozhodne, nebo nerozhodne,“ dodala.

Kubovo hnutí Naše Česko má registraci. Na komunální volby necílíme, řekl hejtman

Středočeské zastupitelstvo má 65 členů, z toho vítězné ANO obsadilo 25 křesel. Druzí Starostové mají 20 mandátů a třetí Spolu 13 zastupitelů. Čtvrtá koalice SPD, Trikolora a PRO má čtyři zastupitele. Na pátém místě skončilo Stačilo! se třemi mandáty. Starostové se domluvili na koalici se Spolu.

Kuba oznámil odchod z ODS loni v listopadu. Rozchod s občanskými demokraty zdůvodnil změnami v pohledu strany na politiku. Spolu s ním odešla od občanských demokratů i část regionálních politiků zejména v Jihočeském kraji. Název a logo nového hnutí Kuba představil letos v únoru.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Pražský Dvorecký most se otevřel. Ať bezpečně slouží sto let, přeje si Svoboda

Nejčtenější

Vozy petřínské lanovky už sedí na kolejích. Připadají mi maličký, smála se autorka

Po více než roce se na trať petřínské lanovky vracejí vozy. Jedná se o nové...

Zrekonstruovaná dráha lanovky na Petřín už není holá. Ve středu brzy ráno dělníci na koleje instalovali dva nové vozy, které v příštích letech budou vozit Pražany a turisty. Událost sledovali...

Prahou prošel protest studentů. Oto, pojď ven, bouchali na dveře Klempířova úřadu

Na náměstí Jana Palacha se sešli protestující z pražských vysokých i středních...

Studenti napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní...

Jen „chyba“ v navigaci? Nový Dvorecký most i přes zákaz hned projelo auto

Řidič projel nově otevřený Dvorecký most v BMW, navzdory zákazu individuální...

Hned druhý den po zprovoznění nového Dvoreckého mostu v Praze ho i přes zákaz projelo auto. Přestupek okamžitě vyvolal bouřlivé debaty na sociálních sítích a vzbudil pozornost policie. Ta případ pro...

OBRAZEM: Finišuje ražba stanice Pankrác metra D. Vidět je jádro i tunely eskalátorů

Ražba tunelu a nové stanice metra D Pankrác. (23. dubna 2026)

Na prvním úseku metra D finišují poslední ražby. Aktuálně se dokončuje výrub jádra budoucí stanice Pankrác D. Razicí práce budou pokračovat ještě asi dva měsíce, zbývá dorazit část dna stanice....

Pavel navštívil Vesnici roku. Chceme vás za prezidenta i dál, šeptala mu seniorka

Prezident Petr Pavel během návštěvy Pardubického kraje zavítal také do Písečné,...

Prezident Petr Pavel dnes pokračoval v návštěvě Pardubického kraje. Tentokrát zamířil na Orlickoústecko, hned ráno zavítal do střední školy v České Třebové. Dopoledne vystoupil na 2. celostátní...

Na Benešovsku vykolejil osobní vlak, strojvedoucího oslnilo slunce

Vykolejený vlak na Benešovsku komplikoval dopravu. (28. dubna 2026)

V Červeném Újezdu u Votic na Benešovsku v úterý ráno vykolejil osobní vlak, což zastavilo provoz na koridoru Olbramovice – Chotoviny. Krátce před desátou hodinou se nicméně podařilo provoz alespoň...

28. dubna 2026  7:46,  aktualizováno  16:02

Enklávy bohatých se v Praze uzavírají, chudší se smiřují s periferií, uvádí analýza

Premium
ilustrační snímek

Zámožní, mladí a vysoce kvalifikovaní a postavení zaměstnanci s oblibou směřují do Holešovického přístavu. Ti, kteří jsou „jen“ dobře situovaní, volí tradiční patricijské čtvrti, jakými jsou třeba...

28. dubna 2026

Je to serval na útěku? Strážníci sledovali šelmu u Brandýsa, pak zmizela v poli s řepkou

Serval utekl ze soukromého chovu u Svémyslic, po šelmě pátrají policie i...

Brandýští strážníci zaznamenali v pondělí večer neobvyklý případ na okraji pole mezi Dřevčicemi a Brandýsem nad Labem. Hlídka si při běžné činnosti všimla odstaveného vozidla, jehož řidič upozornil...

28. dubna 2026  15:12

Komunisti hrozili rudými hvězdami, Rusko poslalo nótu. Kde skončil růžový tank?

Přebarvení tanku v roce 1990 vyvolalo bouřlivé diskuse i protest sovětské vlády.

Kovové monstrum připomínající konec druhé světové války a osvobození Prahy na náměstí Kinských na Smíchově přes noc z 27. na 28. dubna 1991 zrůžovělo. Umělec David Černý jej do nového hávu převlékl...

28. dubna 2026  14:16

„Nezdráhají se vykonat potřebu kdekoliv.“ Na nechutný zápach v metru úklid nestačí

Premium
Lože bezdomovců. Například ve stanici metra Můstek jsou denně k vidění spící...

Zápach a nevábné výhledy provázejí mnohdy cestující metrem, kam se s oblibou uchylují lidé bez domova. A to nejen v mrazech, ale celoročně. Nejenže páchnou, ale zůstává po nich nepořádek a vedle nich...

28. dubna 2026  13:47

V příbramské nemocnici zasahovala policie, dokumenty si vyžádala i od kraje

ilustrační snímek

V krajské nemocnici v Příbrami zasahovala v úterý dopoledne policie. Detektivové dorazili také na krajský úřad Středočeského kraje, kde si vyžádali zatím nespecifikované dokumenty. Dozor nad případem...

28. dubna 2026  11:49,  aktualizováno  13:32

Na Žižkově zazněly dva výstřely. Z okna domu střílel silně opilý muž

Opilý muž střílel z okna domu. Policie ho zajistila

Dva výstřely se ozvaly dneska odpoledne na pražském Žižkově. Jak policie zjistila, pálil z okna domu silně opilý muž. Rány vyšly z flobertky. Okolnosti i motiv činu dál zjišťují kriminalisté.

27. dubna 2026  18:33

Emma je na vše připravená, tvrdí kanadská hvězda o Čechové. Čím vyčnívá Minnesota?

Bridget Carletonová na tréninku ZVVZ USK Praha.

V barvách Minnesota Lynx se těsně minou. Zatímco Emma Čechová se chystá na premiérové zážitky ze zámoří, Bridget Carletonová, její kanadská parťačka z USK Praha, se po sedmi letech od čtyřnásobných...

27. dubna 2026  18:30

Odvolací soud začal řešit střet cyklisty s řidičkou, která později zemřela

Obžalovaný Václav Socher u Vrchního soudu v Praze (27. 4. 2026)

Odvolací senát dnes začal řešil fyzický konflikt mezi cyklistou a řidičkou, která několik dní po tomto incidentu v centru Prahy zemřela. Kauza je skutkově i právně komplikovaná, soud po celodenním...

27. dubna 2026  17:42

V Anglii se na červenou může, vymlouvají se. Počet úrazů chodců v Praze stoupá

Premium
Na červenou. Turisté v centru často nedbají barvy na semaforech a přecházejí...

Hlavní město má rekord v nehodách chodců, více než polovinu z nich zaviní sami. Ve čtvrtek a v pátek si na ně policisté v metropoli posvítili.

27. dubna 2026

Cizinec zemřel v gay klubu po vypití znásilňovací drogy. Ze smrti viní jeho známost

Soukromý pokoj ve smíchovském gay klubu. (27. dubna 2026)

Až osmnáct let vězení hrozí muži, kterého kriminalisté viní z toho, že loni v pražském gay klubu poskytl drogu sedmadvacetiletému cizinci, jenž po jejím užití zemřel. Nepomohla ani resuscitace...

27. dubna 2026  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.