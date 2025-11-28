Stavba dálnice D3 má zelenou. Odpůrcům vadí, že povede turistickou oblastí

Stavba má začít v roce 2028 a potrvá čtyři roky. Předpokládané náklady jsou 18,5 miliardy Kč bez DPH, informoval v pátek Jiří Veselý z ŘSD.
Rozhodnutí k úseku Voračice-Nová Hospoda vydal odbor stavebního úřadu hlavního města Prahy. Jde o první ze souboru staveb na hlavní trase, která územní rozhodnutí má.
Dokument, který zatím nenabyl právní moci, podle Veselého připomíná nejen význam stavby pro Středočeský kraj, ale pro doplnění dálniční sítě ČR vůbec. Zmiňuje připomínky a požadavky obcí i vlastníků pozemků a konstatuje, že záměr je v souladu se zásadami územního rozvoje Středočeského kraje. „Z těchto důvodů správní orgán vyhodnotil žádost ŘSD jako opodstatněnou,“ dodal Veselý.
Tato část středočeské D3 má měřit 17,4 kilometru. Projekt na ní počítá s 24 mosty, třemi mimoúrovňovými křižovatkami, devíti protihlukovými stěnami o celkové délce 4,1 kilometru a devíti zemními valy s úhrnnou délkou 3,1 kilometru.
Geodeti v úseku Václavice - Voračice nyní oddělují hranice pozemků, aby mohly vzniknout geometrické plány a znalecké posudky. Začala majetkoprávní příprava včetně rozesílání návrhů kupních smluv a připravují se podklady pro archeologický a pyrotechnický průzkum.
D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Středočeská část by měla měřit 58,5 kilometru. Zatímco v jižních Čechách se staví, ve středních Čechách se ještě nezačalo.
Kritikům vadí, že dálnice povede turisticky atraktivním Posázavím. Obávají se i problémů s podložím v okolí Jílového u Prahy, kde se ve středověku těžilo zlato. Záměr podle nich stojí na zastaralých podkladech. Ministerstvo dopravy a ŘSD ho obhajují. Trasa D3 přes Posázaví byla podle nich opakovaně vyhodnocena jako ekonomicky smysluplná a nejvhodnější.