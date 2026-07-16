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U Prahy se začalo s ražbou průzkumné štoly pro D3. Farář posvětil sošku svaté Barbory

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  16:49
Stavbaři začali s ražbou průzkumné štoly pro tunel Luka na budoucí středočeské...

Stavbaři začali s ražbou průzkumné štoly pro tunel Luka na budoucí středočeské D3. Farář Pavel Debek symbolicky posvětil sošku svaté Barbory, patronky havířů, která byla umístěna na začátek štoly. (16. července 2026) | foto: ČTK

Stavbaři začali s ražbou průzkumné štoly pro tunel Luka na budoucí středočeské...
Stavbaři začali s ražbou průzkumné štoly pro tunel Luka na budoucí středočeské...
Stavbaři začali s ražbou průzkumné štoly pro tunel Luka na budoucí středočeské...
Stavbaři začali s ražbou průzkumné štoly pro tunel Luka na budoucí středočeské...
6 fotografií
Stavbaři začali ve čtvrtek nedaleko Jílového u Prahy razit průzkumnou štolu pro tunel Luka na budoucí středočeské části dálnice D3. Práce mají trvat téměř dva roky a vyjdou na 408,5 milionu korun bez DPH. Sošku svaté Barbory, patronky havířů, kterou tam symbolicky umístili, před zahájením prací posvětil farář Pavel Debek.

Zhotovitelem projektu je sdružení společností Hochtief CZ, Swietelsky stavební a SG Geotechnika.

Cílem průzkumné štoly je získat maximum informací o geologických podmínkách a díky tomu minimalizovat geotechnická a ekonomická rizika při ražbě budoucího dálničního tunelu, řekl novinářům generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl.

Stavba středočeské D3 má začít v roce 2028 a potrvá čtyři roky. Předpokládané náklady jsou 71,3 miliardy korun.

Dostavba dálnice z Prahy na jih Čech má řadu odpůrců. Vadí jim, že povede turisticky atraktivním Posázavím a obávají se i toho, že lidé přijdou o vodu. ŘSD a ministerstvo dopravy výtky odpůrců odmítají.

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Tunel Luka bude dlouhý přes 1800 metrů. Průzkumná štola, již stavbaři pojmenovali Petra, má měřit 1,5 kilometru. ŘSD dnes dalo symbolicky posvětit sošku svaté Barbory, patronky havířů, kterou umístilo na začátek štoly. Ražba a průzkumné práce by měly trvat 22 měsíců.

„Uvidíme, jaké budou geologické podmínky, jak to bude náročné. Chtěli bychom mít do dvou let základní výsledky, pak bude ještě nějaké finální vyhodnocení zhotovitele. V průběhu ražby budeme chtít po zhotoviteli průběžné výsledky, které bychom zakomponovali do zpracovávané zadávací dokumentace stavby,“ uvedl Mátl.

Zdůraznil, že průzkumná štola bude využita pro stavbu tunelu a nepůjde o dílo, které by se zasypávalo. „Historicky tu byla těžba zlata. Chceme jasně ověřit i to, v jakém rozsahu jsou zde různé pukliny, nějaké prostory, které by potom mohly být velmi nepříjemné při samotné ražbě tunelu,“ dodal Mátl.

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Ražba průzkumné štoly je podle ŘSD nezbytným krokem, který pomůže přesně zjistit geologické poměry v místě výstavby tunelu, tím spíš, že v trase budoucí středočeské části dálnice D3 je riziko střetu se starými důlními díly.

Zhotovitel projektové dokumentace pro provádění stavby navíc musí znát detailní informace o horninovém a hydrogeologickém prostředí a jeho chování. Na trase budoucí středočeské části D3 už začala ražba štoly pro tunel Kamenná Vrata a připravuje se i pro tunel Prostřední Vrch.

Stavbaři začali s ražbou průzkumné štoly pro tunel Luka na budoucí středočeské D3. Farář Pavel Debek symbolicky posvětil sošku svaté Barbory, patronky havířů, která byla umístěna na začátek štoly. (16. července 2026)
Stavbaři začali s ražbou průzkumné štoly pro tunel Luka na budoucí středočeské D3. Farář Pavel Debek symbolicky posvětil sošku svaté Barbory, patronky havířů, která byla umístěna na začátek štoly. (16. července 2026)
Stavbaři začali s ražbou průzkumné štoly pro tunel Luka na budoucí středočeské D3. Farář Pavel Debek symbolicky posvětil sošku svaté Barbory, patronky havířů, která byla umístěna na začátek štoly. (16. července 2026)
Stavbaři začali s ražbou průzkumné štoly pro tunel Luka na budoucí středočeské D3. (16. července 2026)
6 fotografií

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Středočeská část by měla měřit 58,5 kilometru. Od Pražského okruhu u Jesenice povede na jih kolem Jílového, Hostěradic, Václavic, Voračic a Nové Hospody. S Benešovem ji spojí šestikilometrová Václavická spojka. Zatímco v jižních Čechách už je velká část D3 v provozu a zbývající dva úseky se staví, ve středních Čechách se ještě stavět nezačalo.

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