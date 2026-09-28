Ve vozidle cestoval sám, řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Nehoda byla hlášena krátce před 02:00. „Na místě probíhala resuscitace, nicméně byla neúspěšná,“ řekla Suchánková. Provoz na dálnici nehoda neomezila.
Ve vozidle cestoval sám, řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková.
Nehoda byla hlášena krátce před 02:00. „Na místě probíhala resuscitace, nicméně byla neúspěšná,“ řekla Suchánková. Provoz na dálnici nehoda neomezila.
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