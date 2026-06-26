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Dvě nehody zastavily provoz na D10 u Benátek nad Jizerou

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  18:33
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS JmK

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou na Mladoboleslavsku uzavřely ve směru na Mladou Boleslav dvě dopravní nehody se třemi osobními a jedním nákladním autem. Záchranáři měli v péči jednu ženu, po ošetření ji ponechali na místě.

Vyplývá to z informací policie a záchranné služby.

Nehoda byla hlášená po 17:30. „Je to dopravní nehoda tří osobních vozidel a jednoho nákladního a policisté to budou řešit jako dvě dopravní nehody,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechové zkoušky u řidičů alkohol neprokázaly.

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Záchranáři měli v péči jednu ženu. „Byla zaléčená na místě, ani jsme ji neodváželi,“ sdělil mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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