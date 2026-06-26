Vyplývá to z informací policie a záchranné služby.
Nehoda byla hlášená po 17:30. „Je to dopravní nehoda tří osobních vozidel a jednoho nákladního a policisté to budou řešit jako dvě dopravní nehody,“ řekla policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechové zkoušky u řidičů alkohol neprokázaly.
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Záchranáři měli v péči jednu ženu. „Byla zaléčená na místě, ani jsme ji neodváželi,“ sdělil mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant.