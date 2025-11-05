Ozval se výbuch a kamion začal hořet. Požár hodiny blokoval provoz na D1

Autor:
  9:08
Několik hodin likvidovali hasiči požár kamionu na D1 na Benešovsku. Soupravě se v úterý pozdě večer vznítilo kolo návěsu. Kvůli plamenům a následnému zásahu složek IZS byl provoz na dálnici ve směru na Brno uzavřen nebo omezen až do rána. Incident se obešel bez zranění.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Oznámení o požáru kamionu na 33. kilometru D1 dostali středočeští hasiči v úterý ve 21:49. „Nákladnímu automobilu vybouchlo zadní kolo a začalo hořet,“ znělo hlášení podle mluvčí hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

„K požáru mělo dojít od defektu zadního kola,“ potvrdila pro iDNES.cz policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

V úterý zasahovali hasiči Středočeského kraje u požáru kamionu na 33. km ve směru na Brno. Na tři hodiny kompletně uzavřel provoz. (4. listopadu 2025)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Na místo události vyjeli profesionální i dobrovolní hasiči z Benešovska.

Provoz byl směrem na Brno tři hodiny úplně uzavřen. Hasiči požár likvidovali dvěma vysokotlakovými proudy, pěnotvorným zařízením a hasicím hřebem.

Ve 22:26 se podařilo požár lokalizovat. „Až ve dvě hodiny byla vyhlášena likvidace,“ informovala Sýkora Fliegerová.

Hasiči totiž museli návěs kompletně vyskladnit kvůli balíčkům, které převážel. Při požáru ani při jeho hašení se nikdo nezranil.

Nehoda náklaďáku a dodávky ochromila dopravu na D1. Pro zraněného letěl vrtulník

Kolem 2:00 se začalo znovu jezdit levým pruhem. „Úplně zprůjezdněna byla dálnice ráno krátce před šestou,“ uvedla Suchánková.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tři roky odříkání. Vágner se pochlubil úlovkem největší ryby vltavské kaskády

V nedělním dešti se z orlické přehrady přihlásil rybář Jakub Vágner s dalším významným úlovkem. Ve videu popisuje příběh, jak o vylovení obřího sumce usiloval tři roky spolu se svým kamarádem....

Policie zasahovala ve VZP kvůli veřejným zakázkám, zadržela devatenáct lidí

Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Celkem bylo podle státního zástupce Miloše Klátika zadrženo 19 lidí. Zásah se týkal zakázek, které zadala VZP. Podle...

Sesuv půdy ve Stodůlkách strhl auto strážníků, převrátilo se na střechu

V Ostřicové ulici v pražských Stodůlkách v pondělí dopoledne zasahovali hasiči ze stanice Smíchov. Došlo zde k sesuvu svahu a části vozovky, který s sebou do vzniklé kaverny strhl zaparkované...

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

Svezete se novou tramvají? Praha je všechny posílá do ostrého provozu

Pražané a návštěvníci hlavního města se budou moci poprvé svézt novou tramvají v pravidelném provozu. A to už v pondělí, kdy Dopravní podnik nasadí do ostrého provozu postupně všech sedm vozů Škoda...

Ozval se výbuch a kamion začal hořet. Požár hodiny blokoval provoz na D1

Několik hodin likvidovali hasiči požár kamionu na D1 na Benešovsku. Soupravě se v úterý pozdě večer vznítilo kolo návěsu. Kvůli plamenům a následnému zásahu složek IZS byl provoz na dálnici ve směru...

5. listopadu 2025  9:08

Z kluků jsem nadšenej, ale mrzí mě výsledek. Měli jsme na víc, řekl Trpišovský

I po domácí porážce 0:3 a bez přímé střely na bránu lze chválit. „Z kluků jsem úplně nadšenej. Mrzí mě výsledek. Po tom výkonu, který jsme předvedli, jsme měli na víc,“ prohlásil trenér slávistických...

5. listopadu 2025  8:30

Spojení pražských nemocnic Motol a Na Homolce už má jasný rozvrh

Zářijový plán dosluhujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka – vytvořit z nemocnic FN Motol a Na Homolce jeden celek – získává konkrétnější podobu. Sice zatím formálně, ale nic nenasvědčuje...

5. listopadu 2025  7:30

Auto skončilo pod návěsem kamionu. Zablokovala se část Pražského okruhu

Kvůli nehodě osobního a nákladního auta stál v úterý večer Pražský okruh u Slivence ve směru na Plzeň. Jeden člověk je v péči záchranářů. Informovali o tom kolem 21:00 pražští hasiči a Ředitelství...

4. listopadu 2025  22:10,  aktualizováno  23:09

Kouč Arsenalu: Výsledek nakonec vypadá hezky, ale jednoduché to nebylo

Nelíbil se mu úvod zápasu. „Naší hře chyběla plynulost, soupeř bránil jeden na jednoho a my se s tím prali,“ přiznal Mikel Arteta, trenér fotbalistů Arsenalu, po zápase Ligy mistrů na Slavii (3:0)....

4. listopadu 2025  22:17

Vzplála lednice, evakuovali ubytovnu. Do pražské Hostivaře přivolali hasiče

Kvůli požáru v ubytovně v pražské Hostivaři evakuovali hasiči v úterý večer 14 lidí, zraněný není nikdo. V jednom z pokojů hořela lednice. Příčiny vzniku požáru hasiči vyšetřují.

4. listopadu 2025  19:42

Proti názvu Olbrachtova brojí také Hřib. Navrhne přejmenovaní stanice, řekl i jak

Proti názvu stanice budoucí linky metra D Olbrachtova se v posledních dnech vymezili také ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Ladislav Kudrna či náměstek primátora pro dopravu Zdeněk...

4. listopadu 2025  13:48,  aktualizováno  17:32

Ochromená doprava ve Vršovicích. U zastávky Krymská se srazila dvě auta

Dopravu na jedné z tepen na rozhraní pražských Vršovic a Vinohrad zablokovala dnes odpoledne nehoda dvou vozidel. Ve Francouzské ulici poblíž zastávky Krymská se srazila osobní auta. Nehoda se obešla...

4. listopadu 2025  15:01

Chráněná před zimou. Šestimetrovou palmu ukryl unikátní skleník na kolečkách

V botanické zahradě Střední odborné školy Jarov (SOŠJ) v pražských Malešicích opět ukryli před zimou vzácnou šestimetrovou palmu, která obvykle roste v Mexiku. Ta už svou výškou překonala původní...

4. listopadu 2025  14:47

Stát a závodiště Chuchle podepíšou novou nájemní smlouvu. Jen na jeden rok

Nová nájemní smlouva mezi státem a závodištěm Chuchle Arena Praha bude podepsaná nejpozději do konce listopadu, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Smlouva bude pouze na rok, závodiště...

4. listopadu 2025  14:17

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Střet sebevraha s vlakem metra zastavil část linky C, cizinec si lehl na koleje

Střet muže s vlakem metra ve stanici Nádraží Holešovice zastavil v úterý dopoledne přibližně na dvě hodiny provoz na lince C v úseku mezi stanicemi Ládví a Florenc. Muž svým zraněním na místě...

4. listopadu 2025  11:20,  aktualizováno  13:39

Nehoda náklaďáku a dodávky ochromila dopravu na D1. Pro zraněného letěl vrtulník

Dopravu v okolí 26. kilometru D1 směrem na Prahu zkomplikovala dopoledne nehoda nákladního automobilu a dodávky, při níž se zranil jeden z řidičů. Dálnice byla v průběhu zásahu záchranářů a odklízení...

4. listopadu 2025  10:24,  aktualizováno  11:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.