Cestovní ruch pod dohledem. Data z platebních karet ukážou chování turistů

Jan Bohata
  12:00
Turisté se ocitají pod lupou. Detailní pohled na jejich chování a pohyb v reálném čase usnadní analytická data společnosti Mastercard. Praze to umožní efektivně usměrňovat cestovní ruch a „obrušovat hrany“ tíživých dopadů overturismu.
Večerní turismus v centru Prahy

Večerní turismus v centru Prahy | foto: MAFRA

16 fotografií

Dodavatele dat vysoutěžily společně organizace Prague City Tourism (PCT) a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.

„Díky unikátnímu společnému veřejnému zadávání takto náročné zakázky budeme mít přístup k výjimečným datům o chování cestovatelů,“ vysvětlila Jana Adamcová, místopředsedkyně představenstva PCT.

Anonymizovaná data umožní lépe porozumět jednání návštěvníků. A to od jejich národnosti, věkového složení až po aktivity, o které se zajímají. „Monitorují také strukturu výdajů za produkty a služby v cestovním ruchu či míru spokojenosti hostů,“ uvedla mluvčí PCT Klára Janderová.

Z údajů by měli mít experti možnost odhadnout a lépe předvídat budoucí vývoj v této sféře, případně včas na změny reagovat.

Turismus v Praze láme rekordy, návštěvníci zároveň mění své zvyky

„Tím můžeme přispívat k rovnoměrnějšímu rozložení návštěvnosti v čase i prostoru,“ sdělil vedoucí Institutu turismu agentury CzechTourism Petr Janeček.

Kultivovaná turistika

Součást smlouvy se společností Mastercard představuje zpřístupnění jejich analytického nástroje, který pracuje s informacemi z deseti klíčových trhů, například z Polska, USA, Velké Británie nebo třeba Německa.

Analýza cestování

Čtyři roky: Na tuto dobu je uzavřena smlouva se společností Mastercard, která soutěž vyhrála s cenou 19 milionů korun za využití jejich analytických dat. Zakázka této velikosti se připravovala a zpracovávala přibližně rok a půl.

8,3 milionu návštěvníků přijelo do Prahy v roce 2025. Nejvíce z Německa a USA. Výrazně přibyli turisté ze Saúdské Arábie.

2 989 korun činila průměrná cena ubytování v metropoli.

2,3 noci byla průměrná délka ubytování.

„Agregovaná a anonymizovaná data poslouží v rámci porovnávání všech důležitých ukazatelů s destinacemi, jako je Vídeň nebo Berlín,“ vysvětlují zástupci PCT.

Tento balík všech informací využije město k naplnění cílů rozvoje cestovního ruchu – to znamená přesné cílení na bonitní klientelu či odklonění návštěvníků mimo přelidněnou památkovou rezervaci. Umožní to také vytvářet spolehlivější prognózy o rozvoji turismu na základě údajů například o leteckých spojích, rezervacích a platbách.

Postupně se data propojí s připravovanou aplikací My Prague. Ta návštěvníkům nabídne chytrého průvodce a městu umožní lépe řídit turismus v reálném čase.

Zklidněné město

Práce s daty má mít také pozitivní dopad pro Pražany. „Tyto informace nám umožní rozvíjet cestovní ruch ve městě v souladu se strategií udržitelného a kulturně orientovaného turismu,“ řekl Tomáš Slabihoudek (TOP 09), radní pro kulturu a cestovní ruch.

Smlouva se společností Mastercard je uzavřena na čtyři roky.

Pivo a orloj nestačí. Chování turistů se začalo lišit, říká pražská hoteliérka

„Věříme, že takový přístup přispívá i k efektivnějšímu využití veřejných prostředků,“ sdělila Jana Lvová, generální ředitelka společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko.

Metropole už přes pět let mírní pustošivé dopady overturismu nebo takzvaného alkoturismu. Praha k tomuto účelu prostřednictvím PCT vytváří řadu programů, naposledy městská společnost spustila novou aplikaci, která je zaměřena na duchovní stránku hlavního města.

„Webová stránka nabízí komplexní informace včetně tematických vycházek, přehledu bohoslužeb či tipů na místa s duchovní atmosférou,“ vysvětlila Jana Adamcová.

PCT a radnice Prahy 1 spustily v září loňského roku novou osvětovou kampaň, která turistům připomíná dodržování nočního klidu v obytných částech města a zároveň upozorňuje na nelegální průvodcovství. Kampaň také vyzývá k respektování zákazu konzumace alkoholu na veřejných místech, kde je to vyhláškou zakázáno.

Protestující v Praze hřměli proti turistům. Hlavní město je jejich skanzen, tvrdí

Rekordy lámala turistika v uplynulém roce, do Prahy podle PCT zavítalo 8,3 milionu návštěvníků. Průměrná cena ubytování v té době činila téměř 123 eur (cca 2 989 korun) za pokoj a noc, v centru města dokonce kolem 170 eur (4 130 korun). Mírně překonala výši cen v centru Vídně nebo Budapešti a výrazně předčila cenu ubytování v centru Berlína nebo Varšavy.

V luxusním segmentu vzrostla cena na 241 eur (cca 5 856 korun). V prosincovém období stál pokoj ve špičkovém hotelu dokonce 314 eur (asi 7 630 korun). To podle expertů potvrzuje, že kultivační kampaně zabírají.

„Vnímáme trend poptávky po kvalitním ubytování, gastronomii i zážitcích. Navíc Praha v této oblasti zažívá opravdu rozkvět, ať už mluvíme o ocenění Michelin nebo Gault & Millau pro restaurace, nebo neustále se rozšiřující nabídku aktivit,“ potvrdil František Cipro, šéf PCT.

Jak pokračuje rekonstrukce pražského smíchovského nádraží?

