O případu v pátek informoval policejní mluvčí Richard Hrdina. Nehoda se stala 8. srpna kolem 11:00 na cyklostezce A2 v úseku od ulice U Kina k ulici U Soutoku v Praze 4.
„Mladý cyklista tam zezadu narazil do seniorky, která v tu dobu byla na procházce a srazil ji k zemi. Následně jí pomohl vstát a odvedl ji až k jejímu domu, kde se posadila v provozovně v přízemí, mladému cyklistovi sdělila, že to už domů zvládne, a tak mladý muž z místa odjel,“ uvedl mluvčí.
Ženě se ale po malé chvíli udělalo nevolno a přivolaná záchranná služba ji odvezla do nemocnice.
Policii se dosud nepodařilo cyklistu vypátrat, proto žádají případné svědky o pomoc, informace mohou volat na linku 158.
Hledanému je přibližně 20 až 30 let, vysoký je asi 180 centimetrů, v době nehody měl krátké vlasy a na sobě tmavý cyklistický dres.
„Stejně tak se může přihlásit cyklista, který má nehodu na svědomí,“ dodal Hrdina.