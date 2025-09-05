Cyklista srazil seniorku, pak ji odvedl domů. Teď po něm pátrá policie

  10:12
Policie pátrá po cyklistovi, který na cyklostezce v Praze 4 srazil 81letou ženu. Po nehodě jí pomohl a odvedl ji domů, poté ale odjel. Seniorku následně postihly zdravotní potíže a záchranáři ji převezli do nemocnice, kde zůstává kvůli poranění kyčlí.

Cyklostezka v Praze 4, kde neznámý muž srazil seniorku. | foto: Policie ČR

O případu v pátek informoval policejní mluvčí Richard Hrdina. Nehoda se stala 8. srpna kolem 11:00 na cyklostezce A2 v úseku od ulice U Kina k ulici U Soutoku v Praze 4.

„Mladý cyklista tam zezadu narazil do seniorky, která v tu dobu byla na procházce a srazil ji k zemi. Následně jí pomohl vstát a odvedl ji až k jejímu domu, kde se posadila v provozovně v přízemí, mladému cyklistovi sdělila, že to už domů zvládne, a tak mladý muž z místa odjel,“ uvedl mluvčí.

Ženě se ale po malé chvíli udělalo nevolno a přivolaná záchranná služba ji odvezla do nemocnice.

Policii se dosud nepodařilo cyklistu vypátrat, proto žádají případné svědky o pomoc, informace mohou volat na linku 158.

Hledanému je přibližně 20 až 30 let, vysoký je asi 180 centimetrů, v době nehody měl krátké vlasy a na sobě tmavý cyklistický dres.

„Stejně tak se může přihlásit cyklista, který má nehodu na svědomí,“ dodal Hrdina.

5. září 2025

