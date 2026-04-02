Projekt dvou kilometrů cyklostezky za půl miliardy je v další fázi, rozděluje veřejnost

Autor:
  15:17
Projekt nákladné cyklostezky mezi Úholičkami a Libčicemi nad Vltavou severně od Prahy se dostal do další fáze, středočeští zastupitelé schválili postup přípravy projektu. Dvoukilometrová trasa přijde na půl miliardy korun, stezka bude po dokončení součástí klíčové cyklotrasy národního významu Vltavská cyklistická cesta.
Místo mezi Úholičkami a Libčicemi, kudy projíždějí cyklisté se dočká výrazné úpravy. Dva a půl kilometru dlouhý úsek by měl stát půl miliardy. (březen 2026)

Úsek nové cyklostezky Úholičky - Libčice nad Vltavou (mapka)
8 fotografií

Zastupitelé vzali na vědomí technickou náročnost a právě vysoké předpokládané náklady stavby. Z celkových odhadovaných 502 milionů by víc než 200 milionů měla pokrýt evropská dotace. Dokončení stezky je plánováno na rok 2029.

„Tento úsek je technicky a stavebně nejnáročnější z celé Vltavské cyklostezky mezi Prahou a Mělníkem a také si uvědomujeme, že je mimořádně drahý. Bez jeho realizace však nemá smysl dělat žádný další úsek Vltavské cyklostezky mezi Roztoky a Mělníkem,“ obhajoval projekt radní pro dopravu Petr Borecký (STAN).

Dodal, že dnes lidé jezdí nebo chodí po úzkých a rizikových trasách v těsné blízkosti železničního koridoru do Ústí nad Labem nebo po pravém břehu v nestabilním terénu.

„Naším cílem je vytvořit bezpečné spojení, které pomůže vytvořit dopravně ucelenou síť cyklostezek a bude sloužit nejen turistům, ale i lidem dojíždějícím do práce či do školy,“ dodal Borecký.

Realizací úseku vznikne přímé spojení mezi Prahou a Mělníkem, kde trasa navazuje na Labskou stezku. Cyklostezka je zároveň součástí mezinárodní dálkové trasy EuroVelo 7 – Sluneční trasy, která spojuje norský Nordkapp s Maltou a měří přibližně 7 700 kilometrů.

Nová stezka bude mít asfaltový povrch, šířku tři metry a její součástí bude také rampa napojující trasu na lávku přes Vltavu v Řeži. Projekt počítá i s opatřeními na ochranu přírody, například s migračními propustky a bariérami pro chráněné druhy plazů.

Přípravu projektu výrazně komplikuje náročný terén mezi železniční tratí a řekou. Těleso cyklostezky bude nutné umístit do svahu a částečně jej založit na kamenném násypu vybudovaném ve Vltavě. Stavba bude probíhat převážně z lodí, protože území je ze souše obtížně přístupné.

Vybírejte mýto, ozývají se hlasy

Proti realizaci projektu se ozývají lidé na sociálních sítích. Pod příspěvkem radního Boreckého na Facebooku se strhla diskuze. „Vybírejte mýto, zpoplatnit,“ ozývají se hlasy. „Proč ty peníze nejdou na opravy silnic, na parkovací domy?“ ptají se další.

Ozývají se ale i opačné názory. „Na cyklostezku čekáme přes 20 let. Tento úsek údolí Vltavy není v tuto chvíli bohužel bezpečně sjízdný ani po jednom břehu řeky,“ píše další diskutující. Další ale má opačný názor s tím, že cyklostezka přinese benefity pro kraj a okolní obce.

Borecký vysvětluje, že nerealizace zmíněného úseku by znamenala neschopnost vytvořit souvislou cyklostezku z Prahy do Mělníka.

Dodal, že úsek z Prahy do Klecan dnes využívá kolem dvou tisíc lidí denně, o víkendech až dvojnásobek. Argumentuje, že v úseku došlo v posledních letech k častým střetům mezi vlakem a člověkem.

„Údolí je velmi frekventované a lidé zde chodí buď po úzké stezce mezi vodou a kolejemi nebo přímo po kolejích v místech, kde trať je v oblouku a vlaky jedou cca 80kilometrovou rychlostí.... Pokud by se ho (úsek) podařilo dokončit, napojíte se bezpečnou cyklostezkou od Prahy až do Mělníka a odtud pak směrem na Kolín nebo po cyklostezce až k Severnímu moři. Nicméně bez úseku Úholičky - Libčice se ten úsek dokončit nedá,“ dodává radní.

Cyklostezka Úholičky – Libčice

Cyklostezka v délce 2 000 metrů s krytem z asfaltového betonu se napojí na stávající lávku a následnou cyklostezku v Řeži.

  • Trasa cyklostezky začíná od mostku přes Podmořanský potok, dále pokračuje za objektem vodárny a následně bude v souběhu s železniční tratí tvořena násypem v prostoru mezi tělesem dráhy a korytem řeky Vltavy.
  • V km 1,0 podchází cyklostezka lávku v Řeži, která navazuje na zastávku Českých drah. Součástí projektu bude napojení lávky na cyklostezku. Cca v km 1,4 cyklostezka obchází skalní útvar a v km 1,8 se napojuje do stávajícího podchodu pod železniční tratí na katastru Letky.
  • Od stávajícího podchodu pod železniční tratí bude cyklostezka dále pokračovat cca 200 m k místní komunikaci Pod Viničkou, kde se napojí na systém místních komunikací v intravilánu Libčic nad Vltavou.
  • V rámci projektu cyklostezky budou rovněž řešeny přeložky dvou drážních kabelů. K záměru je již zpracována dokumentace DUR a rozpracována DSP pro cyklostezku a DSP pro rampu propojující cyklostezku a lávku v Řeži a je vydáno platné UR.
  • Tyto dokumenty tvoří přílohu VZ. Součástí ÚR není nápojem lávky v Řeži na cyklostezku a pokračování cyklostezky od stávajícího podchodu pod tratí k místní komunikaci Pod Viničkou cca 200 m.

Zdroj: Středočeský kraj

Vstoupit do diskuse (33 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.