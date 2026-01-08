Hledá se cyklista na ošuntělém kole. Ujel od seniorky, kterou vážně zranil

Autor:
  9:42
Policie pátrá po cyklistovi, který před Vánoci srazil a vážně zranil seniorku v blízkosti parku Gutovka v pražských Strašnicích. Po nehodě se cyklista odmítl domluvit na řešení nehody a ujel. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti mu nyní hrozí až dva roky za mřížemi.

Nehoda se stala loni 22. prosince ve 12:40 na chodníku Průběžné ulice. Třiaosmdesátiletá seniorka šla se svou vnučkou z parku Gutovka, když do ženy zezadu narazil cyklista jedoucí ve stejném směru.

Poškozená po nárazu upadla a zlomila si krček pravé stehenní kosti. Cyklista se sice zraněné zeptal, jestli se jí něco nestalo, když ho však požádala o jeho doklady kvůli dalšímu vyšetřování události, nasedl na kolo a ujel.

„V této souvislosti pátráme po podezřelém cyklistovi, který byl bílé pleti a měl přes ústa šátek. Jel na starém kole s oloupanou bílou barvou, které vypadalo, jako by bylo ručně natřené,“ uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Do něčeho jsem vrazila, řekla řidička, která ujela od tragické nehody s cyklistou

Policie zveřejnila záznam z bezpečnostní kamery, na kterém cyklista z místa nehody ujíždí, a prosí veřejnost o pomoc se ztotožněním neznámého muže. Za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti mu hrozí až dva roky vězení.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Desetitisíce Pražanů mrzly až do rána. Odstranění výpadku trvalo déle, než se čekalo

Více než 10 tisíc domácností v Praze 4 je kvůli poruše horkovodu bez dodávek...

Část Prahy byla od úterního brzkého rána kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek postihl Michli, Krč, Pankrác, Nusle a Podolí, týkal se až 11 tisíc domácností a některé školy...

V Praze se srazily tramvaje. Trať na Barrandov přes hodinu stála

Nehoda tramvají v Praze na Barrandově (2. ledna 2026)

Na pražském Barrandově se v pátek ráno srazily tramvaje. Podle informací z místa souprava nacouvala do jiného vozu, přičemž jedna z tramvají vykolejila. Provoz na trati se zastavil, spoje ve směru z...

Petarda utrhla muži obě ruce, policie ukázala drastické video

Pražští policisté v Novém roce vyjížděli do ulice K Modřanskému nádraží, kde se...

Amputace obou rukou a devastující zranění břicha, tak skončily novoroční oslavy pro nešťastníka v pražských Modřanech. Šestačtyřicetiletému muži explodovala přímo v dlaních petarda profesionální...

Kdy bude otevřen Dvorecký most? Konkrétní datum ještě není, ale přibližné ano

Prohlídka finální fáze stavby Dvoreckého mostu v Praze. (10. září 2025)

Dokončení stavby nejnovějšího pražského mostu, jenž překlene Vltavu mezi Smíchovem a Podolím, se blíží ke konci. Město ho chtělo původně otevřít už před rokem, termín však dvakrát posunulo a s...

Hledá se cyklista na ošuntělém kole. Ujel od seniorky, kterou vážně zranil

Policie hledá cyklistu, který srazil na chodníku seniorku.

Policie pátrá po cyklistovi, který před Vánoci srazil a vážně zranil seniorku v blízkosti parku Gutovka v pražských Strašnicích. Po nehodě se cyklista odmítl domluvit na řešení nehody a ujel. Za...

8. ledna 2026  9:42

Máme jasný plán, který i uskutečníme. Rosický o přestupech a cílech pro jaro

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci na startu...

Když sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický mluvil o cílech pro jarní část ligy, do řeči mu skočil vedle sedící František Čupr, výkonný místopředseda představenstva. „Tomáš už má rezervovaný...

8. ledna 2026  7:08

Útočník Rytířů o Plekancovi: Když hráč neplní plán, dozví se to u pohovoru

Hokejisté Kladna se radují z gólu na ledě Litvínova.

Silné si podali, konkurentovi rozdali. Pod Tomášem Plekancem narazili hokejoví Rytíři poprvé a v nejméně vhodnou chvíli. Třízápasovou vítěznou šňůru nového kouče uťali v Litvínově v bitvě ohrožených....

7. ledna 2026  17:30

Porucha trakčního vedení v Roudnici znovu ochromila koridor mezi Prahou a Ústím

Historický silniční most přes Labe v těsné blízkosti železniční stanice...

Vlak dnes opět poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem kvůli tomu několik hodin zcela stál, později vlaky jezdily po...

7. ledna 2026  9:07,  aktualizováno  17:26

Mrtvý novorozenec na Příbramsku. Tělíčko našli v areálu stájí

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého...

Kriminalisté v Martinicích na Příbramsku vyšetřuji okolnosti nálezu mrtvého novorozeněte u místních stájí. Příčinu úmrtí má objasnit soudní pitva, uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková....

7. ledna 2026  15:48,  aktualizováno  16:02

Na Moravě vědci našli unikátního křížence, jde o chybějící článek evoluce rostlin

Unikátní kříženec lakušníků, objevený vědci v zatopených pískovnách na střední...

Vědci z Botanického ústavu Akademie věd ČR objevili v zatopených pískovnách na střední Moravě unikátního křížence lakušníků, vodních rostlin příbuzných pryskyřníkům. Objev potvrdil dlouholeté...

7. ledna 2026  15:30

Trať plná eskalátorů a skoků. Arkády Pankrác opět ovládne extrémní DownMall

Adrenalinový závod Arkády Trigea DownMall 2026 přinese do obchodního centra...

Adrenalin a rychlost opět ovládnou obchodní centrum na Pankráci. V sobotu 24. ledna se zde totiž uskuteční závod Arkády Trigea DownMall 2026, v němž se utkají nejlepší jezdci na horských kolech na...

7. ledna 2026  15:04

Čekají se výrazné komplikace. Oprava vytížené Kbelské potrvá od dubna do léta

Vizualizace - pohled od Kolbenovy na jih

V Praze začne v dubnu rekonstrukce vytížené Kbelské ulice spojená se zúžením, kvůli kterému se dají předpokládat výrazné dopravní komplikace. Uvedl to nový náměstek pražského primátora a radní pro...

7. ledna 2026  15:02

Advokátka přiznala, že klientům zpronevěřila 161 milionů, její dcera vinu odmítá

Obžalovaná bývalá advokátka Hana Suková u Městského soudu v Praze (7. ledna...

Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se...

7. ledna 2026  11:16,  aktualizováno  13:42

Nová Českomoravská se otevře v březnu. Dostane obklady od Maxima Velčovského

Stanice Českomoravská se úplně promění. Otevřít by měla v březnu.

Rekonstrukce stanice metra Českomoravská na lince B se blíží ke konci. Cestujícím by se měla znovu otevřít během března. Cestující tu najdou nové eskalátory i obklady stěn, původní keramické tvarovky...

7. ledna 2026  13:02

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA NA AUTOMATIZACI VÝROBY-NÁSTUP IHNED!

Advantage Consulting, s.r.o.
Zlínský kraj, Praha, Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj
nabízený plat: 50 000 - 90 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Sto spojů za hodinu. Dvorecký most bude revolucí pražské MHD, líčí šéf z ROPID

Premium
Dvorecký most ve výstavbě. Ve výřezu je Martin Šubrt, náměstek ředitele ROPID...

Rok 2026 přinese v městské hromadné dopravě zásadní změny. Tou největší bude otevření Dvoreckého mostu, který výrazně zamíchá trasami autobusových i tramvajových linek. Jak vytížený most bude, kde...

7. ledna 2026

Za bodnutí taxikáře do krku dostal mladík nižší trest, pomohly mu polehčující okolnosti

Obžalovaný Ondřej Šefl (vpravo) podle spisu ve stavu toxické psychózy pořezal...

Za bodnutí taxikáře střepem do krku ve středu odvolací Vrchní soud v Praze snížil dvacetiletému mladíkovi trest o rok na tři a půl roku vězení. Stejně jako pražský městský soud ho uznal vinným z...

7. ledna 2026  12:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.