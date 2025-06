Nadcházející sobotu a neděli proběhne již XV. ročník Víkendu otevřených zahrad po vzoru britského Open Garden &Squares Weekend, které vzniklo v roce 1998. Je to opravdová radost a oslava života. Lidé...

V zalužanském vepříně na Příbramsku uhynulo vinou výpadku elektřiny kvůli noční bouřce asi osm set prasat. Na místě jsou hasiči, kteří pomáhají s nakládáním mrtvých zvířat před odvozem do kafilerie....

Majitel kempu ve sporu s cizinci vystřelil. Policie nepotvrdila, že jde o Ukrajince

Středočeští policisté v neděli dopoledne vyjížděli do autokempu v Nové Rabyni u Slapské přehrady. Majitel tam totiž dvakrát vystřelil do vzduchu z pistole, a to kvůli problémům s ubytovanými cizinci....