Pražané žijí olympiádou, chtějí si zimní sporty vyzkoušet na vlastní kůži

Kde si v Praze můžete zkusit olympijské sporty Curling Curling aréna Praha-Roztyly

Centrum Třešňovka Zbraslav Veřejné bruslení Kluziště na Letné – do 28. února, vstupné zdarma

Kluziště Čapadlo – do 1. března, vstupné zdarma

Bruslení na Černém Mostě – minimálně do 15. února, vstup 100 Kč

Kluziště pod Žižkovskou věží – do 28. února; vstupné 100 Kč

Kluziště před Arkádami – do 28. února; vstupné 60 Kč

Veřejné bruslení Na Františku – do 15. března; vstupné 40/70 Kč

Kluziště Vypich – do 28. února, vstupné zdarma Hokej HC Sparta Praha – Sportovní hala Holešovice

HC Slavia Praha – Zimní stadion Eden

HC Hvězda Praha – stadion HC Hvězda

Dívčí hokej HC Kobra Praha – stadion v pražském Braníku, kousek od zastávky Vrbova Biatlon Pražský biatlonový klub – Sportovní areál FZŠ Hlubočepy,

Barrandov SK Rover, Vratislavova 22/20, Praha 2 Lyžařský trenažér Skicentrum Prosek, Prosecká 36, Praha 9

Skicentrum Podolí, Dvorecké náměstí 3, Praha 4 Bobový sport Bobová dráha Prosek Prosecká 906/34, Praha 9