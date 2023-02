Cukr jako velký byznys své doby. Šlechtic udělal z Čakovic sladkou velmoc

Kdyby se vám do rukou dostaly snímky Čakovic z druhé půlky 19. století, pravděpodobně na nich bude zachycen rozlehlý průmyslový areál, jemuž dominují vysoké komíny, ze kterých se vehementně a vysoko zvedají oblaka kouře. Podlouhlé haly různé velikosti stojí pečlivě zarovnány vedle sebe, mezi některými pak vedou koleje. Možná byste spatřili i malé postavičky dělníků a dalších pracovníků, kteří obhospodařovali chod továrny na výrobu cukru.

Původně na místě stál statek, který v roce 1849 koupil Wilhelm Alexander Ritter von Schoeller a proměnil ho v prosperující podnik. Aby byla výroba efektivní, nechal majitel do místa přivést železnici, která byla součástí České severní dráhy. Slibně rozjetý byznys roku 1884 překazil požár. Schopný podnikatel se však nevzdal, pustil se do přestavby a rozšiřování. Aby také ne, když v té době bylo cukrovarnictví lukrativní příležitostí, jak vydělat obrovské jmění. A čím to?