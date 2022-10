Drahý plyn ovlivní i cenu cukru, největší producent v Česku zvedá cenu

„Ještě v září jsme prodávali cukr vyrobený za loňských podmínek, prudký nárůst prakticky všech vstupů se tak odrazí až na ceně cukru, který jsme začali vyrábět nyní,“ řekl PR manažer firmy Jakub Hradiský.

Uhlí levnější než plyn

Nejvíce to pociťuje cukrovar v Dobrovici, kde se používá plyn. Ten je nezbytný pro provoz kotlů, odpařování tekutin a k samotnému vaření cukru. Letos se proto firma snaží ještě více využít závod v Českém Meziříčí, kde topí levnějším uhlím. Růst cen energií se projevuje i na hospodaření společnosti. V posledním fiskálním roce od 1. dubna 2021 do konce letošního března, tedy prakticky ještě před válkou na Ukrajině, Tereos TTD navýšil tržby o 15 procent na 6,8 miliardy korun, zisk ale klesl o milion na 462 milionů korun právě kvůli vyšším provozním nákladům. Nynější podmínky budou mít na hospodaření firmy mnohem větší vliv.

Loni Tereos TTD vyrobil 348 tisíc tun cukru a bylo to o 17 % více než v předchozím roce. Podobně úspěšný by mohl být i letošní rok. Společnost odhaduje, že v obou cukrovarech by se letos mohlo vyrobit kolem 350 tisíc tun cukru, z toho 210 tisíc v Dobrovici.

„Podle testování vzorků, které provádíme už od srpna, předpokládáme, že to bude úspěšná kampaň, velmi srovnatelná s loňskou,“ řekl Hradiský. Firma odhaduje, že v Dobrovici bude kampaň trvat 118 dnů, v Českém Meziříčí 140 dnů.

Investují stovky milionů

Kromě cukru vyrobí letos Tereos TTD odhadem 400 tisíc hektolitrů pitného a 450 tisíc hektolitrů energetického lihu. Výrobou vznikne také 70 tisíc tun pelet používaných jako krmivo pro hospodářská zvířata. „Jejich výrobu ale letos zhruba o 30 procent omezujeme,“ uvedl Hradiský. Vyrábí se totiž sušením zbytků řepy, což je energeticky náročné. „Přestože jsme cenu peletek navýšili, je jejich výroba ztrátová,“ dodal Hradiský.

Firma se dlouhodobě snaží energetickou náročnost svých provozů snižovat. „Každý rok investujeme přibližně 200 až 300 milionů korun do několika oblastí, jako je například snižování spotřeby energií,“ uvedl Hradiský. Do roku 2030 chtějí také podstatně snížit vypouštění emisí, rozjíždí proto projekt za 1,5 miliardy korun.

Podnik zaměstnává na 510 zaměstnanců v sedmi provozech. Kromě cukrovaru a lihovaru v Dobrovici a Českém Meziříčí patří do skupiny lihovary Chrudim, Kojetín a Kolín a balicí centrum Mělník, kde se balí cukr pro běžné spotřebitele. Zpracovává zhruba 60 procent cukrové řepy, která u nás vyroste, smlouvy má se zhruba 570 pěstiteli, zejména ze Středočeského a Královéhradeckého kraje.

Jedním z dodavatelů je také zemědělec a starosta Sedlce na Mladoboleslavsku Václav Hrabě. Cukrovou řepu pěstuje na 160 hektarech svých polí. „Momentálně máme sklizeno asi 30 hektarů,“ řekl MF DNES Hrabě. Výnosy podle něho nebudou tak vysoké jako v loňském, rekordním roce. „Výnosy budou mírně nižší, ale nejedná se o nijak větší propad. To samé se týká cukernatosti. Jsme ale teprve na začátku, ještě se to může zlepšit,“ uvedl Hrabě.