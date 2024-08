Sídlo v Karlíně pro dva tisíce lidí postaví miliardář Sekyra bance Creditas

Banka Creditas koupila od developerské skupiny Sekyra Group projekt administrativní budovy v pražském Karlíně. Dokončen by měl být za tři roky a stane se novým sídlem banky a dalších společností z její skupiny. Investice do výstavby a dokončení budovy by měla být přes dvě miliardy korun. Budova bude mít 17 tisíc metrů čtverečních a kapacitu pro dva tisíce lidí.