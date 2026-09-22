Společný titul nejlepších tramvajáků si z mistrovství Evropy (a jednoho týmu z Austrálie) odvezli z polské metropole Vendula Tmejová a Zdeněk Rychtář.
Konečné výsledky se počítaly z výsledků individuálního pořadí, v němž Tmejová brala bronzovou pozici a Rychtář byl stříbrný. V součtu pak pražská dvojice nasbírala rovných 6 000 bodů, což hravě stačilo na prvenství před týmem z rumunského města Oradea. Bronz získal pár z bulharské Sofie.
Šampionát se skládal osmi disciplín a celkem 52 jízd, které zahrnovaly třeba plynulý rozjezd i zastavení, kontrolu rychlosti, přesné brzdění na určeném místě, tzv. tramvajový bowling, kdy vůz narazí do obřího míče, který následně shazuje kuželky, či couvání na povel řízený píšťalkou. Do hodnocení se počítal také celkový čas jízdy.
Závod v místě sledovaly tisíce lidí, živý přenos přes internet si podle organizátorů pustilo na 80 tisíc diváků.
Klání se uskutečnilo podvanácté, před dvěma lety ho hostil německý Frankfurt a o rok dříve byl v Rumunsku, kde čeští tramvajáci brali bronz.