Půlka za correnty, zbytek v korunách. Části Prahy rozdávají virtuální měnu

Prostřednictvím Corrency získávají obyvatelé v podstatě slevu.

Praha 1 na projekt vyčlenila dva miliony korun, a podporu ve výši jednoho tisíce correntů rozdá prvním dvěma tisícům přihlášených, kteří jsou starší 15 let a mají zde trvalé bydliště. Jeden corrent je roven jedné koruně.

Při registraci, jejíž součástí je uzavření darovací smlouvy, zadají své telefonní číslo, na které dostanou SMS zprávu s unikátním kódem. Ten pak mohou sdělit při placení v některé ze zaregistrovaných provozoven ve své městské části, a tím pomocí correntů zaplatit až za polovinu útraty.

Po zaplacení zákazníkovi opět přijde zpráva, která mu sdělí buď zůstatek jeho correntů, nebo mu oznámí, že už všechny utratil.

Vystačit si zákazníci mohou ale i jen s občanským průkazem. V takovém případě není nutné při registraci zadávat telefonní číslo a u obchodníků stačí, když jim sdělí číslo občanského průkazu. To personál zadá do systému při platbě a rovnou může i zákazníkovi říct, kolik correntů mu zbývá.

„Centrum Prahy je nejvíce ekonomicky zasaženo jak pandemií, tak situací na Ukrajině, zejména odlivem turistů,“ říká radní Prahy 1 pro podporu podnikání Karel Grabein Procházka (ANO 2011) jeden z důvodů, proč městská část projekt spouští.

Na Praze 18 jsou podmínky stejné s tím rozdílem, že Letňany do projektu vložily jen milion korun, a tak lidé dostanou jen 500 correntů.

Podpora byznysu i kondice

Přestože měla registrace v první městské části skončit už ve čtvrtek 28. dubna, přihlásilo k tomuto datu jen zhruba 700 lidí a stovka podniků. Radnice dá proto možnost registrace i v průběhu samotného projektu, a to do 10. května pro obchodníky a do 20. června pro zájemce z řad občanů.

Seznam zapojených podniků bude od neděle dostupný na webu praha1.corrency.cz, kde je možné se také registrovat. Do projektu se lze přihlásit i v informační kanceláři úřadu městské části ve Vodičkově 681.

Loni v Kyjově Pilotní projekt Corrency byl zahájen na sklonku loňského jara v Kyjově. Mezi 1 574 obyvatel Kyjova se přerozdělilo 800 tisíc correntů.

Platit s nimi mohli ve 40 kyjovských provozovnách.

Původně ke každému registrovanému směřovalo 400 correntů, pak se ale projekt o měsíc prodloužil a každý, kdo s nimi alespoň jednou zaplatil, dostal 200 correntů navíc na další měsíc. Zdroj: Corrency.cz

Své correnty občané mohou utratit v místních pekárnách, květinářstvích a dalších podnicích až do června. Měna bude platit například i na obědy v restauraci u Medvídků.

Platit touto alternativní měnou ale nepůjde za cigarety, alkohol, hazardní či sázkové hry, za erotické služby či sexuální pomůcky, zbraně, střeliva a jiné nebezpečné předměty.

Projekt Corrency by měl podle radního Procházky také ukázat, které provozovny občané Prahy 1 využívají a které zboží a služby nejvíce vyhledávají.

Radní Prahy 18 vidí v Corrency i další přínos než jen podporu koupěschopnosti.

„Jedním z cílů tohoto projektu je umožnit obyvatelům více navštěvovat sportovní a volnočasové aktivity, a tím zlepšit nejen ekonomickou situaci, ale i vylepšit svou kondici a podpořit své zdraví,“ vysvětluje radní pro sport a grantovou politiku Prahy 18 Ivan Polák (zvolen za Zdravé Letňany).

Na Praze 18 měly registrace původně skončit v sobotu a placení correnty mělo běžet po dobu května. Start registrací se ale podle Poláka zdržel a zatím se i zde přihlásilo méně lidí, asi 400 obyvatel a šest obchodníků. Obyvatelé Letňan se proto mohou přihlašovat až do konce května a correnty budou platit celý červen.

„Chceme nyní informaci o projektu dostat mezi seniory v domovech důchodců, kteří o tom ne vždy vědí, a navíc pro ně může být problematické se zaregistrovat,“ říká Polák s tím, že jejich cílem je dosáhnout účasti dvou tisíců lidí a čtyřiceti podniků. Obyvatelé Letňan se mohou přihlásit buď na webové stránce Praha18.corrency.cz, nebo na Úřadu městské části Praha 18 v Bechyňské ulici v kanceláři číslo 2.05.

Jedním z míst, které se v Praze 18 už do projektu přihlásilo, je Aquacentrum Letňany Lagoon. „Projekt by mohl posloužit k rozhýbání lidí, kteří si v této době říkají, že budou víc šetřit, například tím, že si nebudou chodit zaplavat,“ říká jednatel Letňany Lagoon Eduard Mikyska.