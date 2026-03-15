Jejich tmavé čokolády s vůní i chutí višňového likéru, malinovice a rumu zabodovaly v prestižní mezinárodní soutěži Academy of Chocolate, kde ve velké konkurenci z celého světa získaly dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. „Převezmeme si je 20. března v Londýně,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Lada Bartošová.
Je to ohraná otázka, ale vážně mě zajímá odpověď: Jak vás napadlo vyrábět čokoládu?
Vlastně to úplně nenapadlo na první dobrou nás, ale návštěvníky našeho muzea, protože jsme na začátku měli v Kutné Hoře jen malé muzeum čokolády a prodávali produkty vyrobené někým jiným. Průběžně začali chodit návštěvníci a ptali se nás, kdy budeme vyrábět vlastní čokoládu. Sami jsme pak začali experimentovat, protože jsme chtěli pochopit, proč chutná tak, jak chutná. Ale že bychom ji chtěli vyrábět a prodávat, to nás na začátku ani nenapadlo.