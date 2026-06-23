Coca-Cola slaví 55 let české výroby. Ročně u nás stočí přes 400 milionů litrů

První doušky slavného nápoje ochutnali Češi na konci druhé světové války díky americkým vojákům. Za komunismu byla Coca-Cola vzácným prémiovým zbožím dostupným v Tuzexu nebo luxusních hotelech.
Skutečný zlom však nastal v roce 1971, kdy byla v Modřicích u Brna zahájena oficiální licenční výroba z originálního koncentrátu. Tehdejší roční produkce činila zhruba 18,4 milionu litrů nápojů. Kam se značka posunula, nejlépe ilustruje rok 2025, kdy objem výroby z českého závodu dosáhl neuvěřitelných 415,9 milionu litrů.
Srdce výroby tepe v Kyjích
Klíčovým milníkem pro tuzemské zázemí byl rok 1993, kdy společnost otevřela svůj moderní výrobní závod v pražských Kyjích. Právě sem v posledních letech směřují obrovské investice, které z areálu dělají jedno z nejprogresivnějších logistických a výrobních center v regionu.
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V působivém světě Coca-Coly. Bývala skutečně zelená? A ukradli ji Španělům?
V roce 2021 zde firma investovala půl miliardy korun do výstavby plně automatizovaného skladu, který zásadně zrychlil a zefektivnil distribuci. Závod v Kyjích jde navíc příkladem v ekologii.
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Postavili jsme proti sobě Coca-Colu, Pepsi i Kofolu. Vítěz nás překvapil
Přímo v areálu vznikl unikátní mokřad, který zachytává dešťovou vodu z průmyslových střech a vrací ji přírodě. Efektivitu dokládá i fakt, že na litr nápoje se v současnosti spotřebuje historicky nejméně vody – pouhých 1,5 litru.
Více než jen jedna limonáda
Společnost Coca-Cola už dávno není jen o jedné ikonické chuti. Portfolio se neustále rozšiřuje. Celkový objem prodaných nápojů v Česku v roce 2025 dosáhl úctyhodných 470 milionů litrů.
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Málokdo navíc ví, že pod křídla rodiny Coca-Cola patří i Costa Coffee a Caffe Vergnano – u kterých prodej kávy loni překonal 41,6 milionu šálků – nebo oblíbené značky prémiového alkoholu jako Finlandia či Bacardi-Martini. Už 55 let tak nepijeme jen globální ikonu, ale produkt se silnou českou stopou.