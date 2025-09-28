Tajemník Čáslavi Ronovský měl lhát v žádosti o práci. Kraj ho neodvolá

Policie obvinila tajemníka Čáslavi Martina Ronovského z podvodu, podle ní lhal o svých pracovních zkušenostech. Daňové poplatníky to mělo stát 5,5 milionu korun. Věcí se zabývalo i státní zastupitelství v Kutné Hoře. Krajský soud v Praze druhé instance potom nařídil další projednání Ronovského prvoinstančním soudem. Starosta Čáslavi Jaroslav Strnad se opakovaně snaží o jeho odvolání. Ronovský se k věci nechce vyjadřovat.

Komplikovaná situace kolem tajemníka kutnohorského města Čáslav Martina Ronovského se táhne už delší dobu. Ronovského jmenoval do funkce dnes už bývalý starosta Vlastislav Málek (STAN) v roce 2019. Pravá ruka starosty Ronovský se v roce 2022 rozhodl kandidovat do komunálních voleb na kandidátce Čáslav pro všechny, kterou Málek vedl. Ve volbách neuspěl, pozici na čáslavské radnici si ale ponechal. Podle stávajícího starosty Strnada (ČSSD a Nezávislí) už jen kandidatura Ronovského svědčí o jeho předpojatosti.

„Když jsme nastoupili jako vládnoucí koalice na radnici, Ronovský nám dával od počátku najevo, že s námi spolupracovat nehodlá. Při prvním zasedání rady dokonce řekl, že s námi nebude sedět u jednoho stolu. Jeho kancelář se stala centrem opozice,“ sdělil Strnad redakci iDNES.cz. Podle starosty se během tří let jeho funkčního období množí trestní oznámení na neznámého pachatele, která mají jednotnou linku. „Ronovský po půl roce našeho vládnutí veřejně vyzýval zastupitele zastupitele, aby nás odvolali. To si přece tajemník nemůže dovolit,“ doplnil Strnad.

Starosta úředníka nechce, kraj ho brání

Starosta Čáslavi se neloajálního úředníka snažil čtyřikrát odvolat. Neúspěšně. Ze zákona o úřednících územních samosprávných celků plyne, že tajemníka obecního úřadu jmenuje a odvolává starosta obce se souhlasem ředitele krajského úřadu. Ten mu nevyhověl.

Redakce iDNES.cz zaslala Ronovskému dotazy týkající se jeho působení na čáslavské radnici. Odpovídat nechtěl. „Vyžádejte si podklady, já se k tomu vyjadřovat nebudu,“ řekl Ronovský následně do telefonu. Když redakce opětovně žádala Ronovského o doklady, na které se odvolával, sdělil pouze, že „neposílá žádným novinářům podklady. Řekl jsem vám kde je všechny oficiálně a legálně získat. Zbytek je na vás „ Dodal, že iDNES.cz není první, kdo se o dokumenty zajímá.

Proč nebyl Ronovský i přes snahy starosty Čáslavi odvolán, lze pochopit z vyjádření kraje. „Vedoucího úředníka je možnost odvolat jen v případě, pokud pozbyl některý z předpokladů uvedených v § 4, v tomto případě jde o trestní bezúhonnost. Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena. Tajemník úřadu v Čáslavi nebyl pravomocně odsouzen, proto ani nemohl být vydán souhlas s odvoláním,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí Středočeského kraje Michal Rapco.

Primátor může odvolat šéfa pražského magistrátu Kubelku, ministr to odsouhlasil

Svévoli úředníka řešil letos i magistrát hlavního města. V médiích se objevily informace o tom, že ředitel magistrátu Martin Kubelka předloni dal své bývalé asistentce odměny ve výši 857 tisíc korun. Seznam Zprávy poté napsaly, že ředitel poskytl parkovací oprávnění v zónách placeného stání mimo jiné pro auta psaná na svou ženu. Kubelka opakovaně odmítl, že by postupoval v rozporu se zákonem či svými povinnostmi, nestál před soudem a nebyl ani obviněn policií. Primátor Svoboda nicméně vyhodnotil situaci jako závažnou a nakonec ředitele odvolal. Rozhodl se tak poté, co mu svolení k tomuto kroku udělil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Ministr do procesu vstupuje až v okamžiku, kdy se na něj přímo obrátí zástupce samosprávy, tak jak to v případě Vámi zmiňovaného pana Kubelky učinil primátor Svoboda,“ sdělil iDNES.cz mediální zástupce Starostů a nezávislých Lukáš Novák.

„Starosta Čáslavi se na krajský úřad ve věci odvolání tajemníka obrátil pětkrát a nebylo mu vyhověno. Odpovědnost za jmenování šéfa krajského úřadu nese právě ministr vnitra, který v podobné věci rozhodl zcela opačně,“ řekl iDNES.cz opoziční krajský zastupitel, který si nepřál být jmenován. Podle něj může zdrženlivý přístup úřadu souviset s faktem, že vládnoucí koalice v čele se STAN funguje s většinou jednoho hlasu bývalého starosty Čáslavi Vlastislava Málka za kterého Ronovský do úřadu nastoupil.

Manažer na oko

Už v době, kdy se Čáslav a kraj přely o Ronovského odvolání, se rozběhlo policejní vyšetřování. Server Seznam Zprávy uvedl, že v polovině března policie obvinila Ronovského z podvodu. Do usnesení o zahájení trestního stíhání napsala, že Ronovský do konkurzu na tajemnický post předložil nepravdivé čestné prohlášení „ve snaze získat místo vedoucího úřadu.“

„V úmyslu vlastního obohacení vědomě předložil jako součást přihlášky do výběrového řízení na pozici vedoucího úřadu – tajemníka MÚ Čáslav – nepravdivě pracovní smlouvy… které měly prokazovat, že má uchazeč nejméně tříletou praxi jako vedoucí zaměstnanec a splňuje tedy mimo jiné předpoklady pro vznik pracovního poměru,“ napsali vyšetřovatelé do usnesení o zahájení trestního stíhání.

Další den Dozimetru: Hlubuček mluvil o dárku od Redla, poté vypovídal muž z DPP

Podle policie Ronovský ani nenaplnil předpoklady pro získání pracovního místa na čáslavské radnici. Pracovní předpoklady manažerské pozice měl nabýt ve firmě Ze-kov Metal, kde měl vykonávat manažerskou pozici. Firma ale zpočátku v roce 2011 žádné pracovníky neměla. V následujícím roce evidovala jen jednoho zaměstnance – a Ronovský by tak musel šéfovat sám sobě. V roce 2012 ve firmě pracovali čtyři lidé, ale když policisté mezi ně rozpočetli mzdové náklady uváděné oficiálních výkazech, vyšlo jim, že tito zaměstnanci brali jen minimální mzdu. Za Ronovského navíc firma neplatila zdravotní a sociální pojištění.

Policisté v obvinění uvedli, že Ronovský při konkurzu na tajemníka sice předložil pracovní smlouvy, ale jsou prý podvržené právě proto, aby splnil podmínky praxe vedoucího. „Výše uvedené skutečnosti nasvědčují tomu, že předložené pracovní smlouvy jsou fiktivní a byly vytvořeny výhradně a především vědomě za účelem prokázání tříleté praxe vedoucího zaměstnance,“ stojí v usnesení o zahájení stíhání.

Ronovský označil roli kutnohorský policistů za „podivnou“ a k věci se dál vyjadřovat nechtěl. Konkurz na tajemníka se odehrál za bývalého vedení města. Někdejší starosta Vlastislav Málek na policii sdělil, že si už na podrobnosti nepamatuje. Stejně vypovídal i místostarosta Martin Horský. Když se současný starosta Jaroslav Strnad dozvěděl, že policie obvinila Ronovského z podvodu, zažádal kraj o jeho odvolání popáté. „Neměl jsem ani jinou možnost. V soudním zápise se navíc píše, že soud se podivuje nad tím, že město drží současný stav,“ uzavřel Strnad. Ten sám na Ronovského kvůli nedostatečné praxi pro výkon tajemníka podal trestní oznámení loni na podzim.

