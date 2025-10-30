Podle Hrdiny kriminalisté rovněž prověřují i možnou spojitost se sérií vloupání do domů a chat v oblasti Dalejského údolí v pražské městské části Slivenec.
Na začátku října měli policisté hlášené loupežné přepadení a pokus o znásilnění. Podle policie tehdy neznámý útočník v tmavém oblečení s největší pravděpodobností delší dobu na cestě sledoval ženu, kterou později ohrožoval krátkou střelnou zbraní.
„Agresor se nejprve gestikulací domáhal pohlavního styku a posléze požadoval finanční hotovost. Po celou dobu jí říkal, ať nemluví a je potichu, přičemž ji stále ohrožoval zbraní. Naštěstí se na této cestě objevili svědci, kteří neznámého agresora vyplašili, a ten utekl neznámo kam,“ uvedl mluvčí.
V místě proběhla rozsáhlá pátrací akce, do které byl z důvodu složitého zarostlého terénu nasazen i policejní vrtulník.
Policistům se nepodařilo podezřelého vypátrat ihned po činu, díky získání několika poznatků ho ale vystopovali a následně v druhé polovině října zadrželi.
Začátkem října policie po dohodě s místní radnicí posílila hlídky v pražské městské části Slivenec. Důvodem byl zvýšený počet násilných vniknutí do nemovitostí v oblasti. Policie se nyní zabývá možností, že by zadržený cizinec mohl mít na svědomí i tato vloupání.
„Kriminalisté v případu dále prověřují jeho spojitost se sérií vloupání do domů a chat a není vyloučeno, že se jeho obvinění rozšíří i o tyto skutky,“ dodal Hrdina.