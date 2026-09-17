Cizinec týral bezdomovce, vyhýbal se vězení. Teď ho kriminalisté dopadli

Muž nenastoupil do věznice, kde si měl odpykávat trest ve výši 40 měsíců a po jehož odpykání má opustit území ČR po dobu minimálně pěti let.
Policisté si pro něj přišli na základě poznatků do bytu v Jenečské ulici v Praze 6, kde ho zadrželi a poslali ho rovnou do vězení.
„Rozsudek si muž vyslechl se dvěma spolupachateli, se kterými se na konci roku 2024 a v průběhu roku 2025, dopouštěl nelidského zacházení s muži bez domova. Ty jako pracovníci ostrahy bili, mučili, vydírali a některé z nich i oloupili,“ popsal případ policejní mluvčí Richard Hrdina.
Odsouzený muž pak však do věznice nenastoupil a místo toho se ukrýval.