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Cizinec týral bezdomovce, vyhýbal se vězení. Teď ho kriminalisté dopadli

Autor:
  12:30
Kriminalisté vypátrali dvaadvacetiletého cizince, který byl odsouzen v případu brutálního týrání bezdomovců v obchodním centru a vyhýbal se nástupu trestu.

KRIMI

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Muž nenastoupil do věznice, kde si měl odpykávat trest ve výši 40 měsíců a po jehož odpykání má opustit území ČR po dobu minimálně pěti let.

Policisté si pro něj přišli na základě poznatků do bytu v Jenečské ulici v Praze 6, kde ho zadrželi a poslali ho rovnou do vězení.

„Rozsudek si muž vyslechl se dvěma spolupachateli, se kterými se na konci roku 2024 a v průběhu roku 2025, dopouštěl nelidského zacházení s muži bez domova. Ty jako pracovníci ostrahy bili, mučili, vydírali a některé z nich i oloupili,“ popsal případ policejní mluvčí Richard Hrdina.

Odsouzený muž pak však do věznice nenastoupil a místo toho se ukrýval.

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