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Cizinec přišel o kartu, zloděj mu z ní vybral 30 tisíc. Není jasné, jak zjistil PIN, říká policie

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  16:30
Policie pátrá po neznámém muži, který před dvěma týdny vybral z ukradené karty v centru Prahy 30 tisíc z bankomatu. Policie zatím také neví, jak zloděj při tak velkém výběru trefil PIN kód ke kartě.

Stalo se 17. října, kdy se pětatřicetiletý cizinec vydal bavit do centra města. Když kolem jedné hodiny ranní vyrazil do jednoho z barů v Jakubské ulici, zkontroloval si svou peněženku v kapse bundy. To ji ale viděl naposledy.

„Později totiž zjistil, že peněženka i s platebními kartami z bundy zmizela. Když začal karty blokovat, tak zjistil, že z jedné z nich již někdo vybral přes třicet tisíc korun z bankomatu v ulici Dlážděná,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Celou událost proto nahlásil policii. Ta v rámci šetření zajistila kamerové záznamy zachycující neznámého muže, jak z odcizené karty vybírá hotovost. „Doposud jim není známo, jak dokázal zjistit PIN kód, který byl třeba při tak velkém výběru zadat,“ dodal mluvčí.

Policie teď žádá o pomoc širokou veřejnost. Pokud by někdo neznámého muže na kamerovém záznamu poznal, ať to oznámí na lince 158.

Neznámý muž je podezřelý ze spáchání trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

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