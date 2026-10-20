Cizinec napadal kolemjdoucí. Kopal i do policistů a pak chtěl sundat pouta, aby je mohl zbít

Stalo se na začátku října na náměstí Republiky kolem páté hodiny ranní a počínání devětadvacetiletého cizince zachytila kamera.
Podle policistů neznámý muž napadal náhodné kolemjdoucí. Těm se podařilo útok odvrátit a přivolané hlídce podezřelého popsali a označili také směr, který z místa odešel.
„Po několika stech metrech policisté muže nalezli v ulici Králodvorská, kde nadával všem v okolí a projíždějící vozidla častoval sprostými gesty. Ve chvíli, kdy se k němu přiblížil jeden z policistů, který ho vyzýval „Jménem zákona“, aby upustil od svého protiprávního jednání, se proti němu agresor otočil a okamžitě na něj zaútočil kopem do oblasti žeber,“ popsal mluvčí policie Richard Hrdina.
Policisté následně za využití donucovacích prostředků agresivního cizince zadrželi a dechová zkouška u něj prokázala více než dvě promile alkoholu v dechu.
Cizinec nepřestal řádit ani při převozu na policejní služebnu, kdy vyzýval policisty, aby ho odpoutali a on je mohl zbít.
„Zadržený muž je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví a násilí proti úřední osobě, za což mu v případě odsouzení hrozí až čtyřletý trest odnětí svobody,“ dodal mluvčí.