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Cizinec napadal kolemjdoucí. Kopal i do policistů a pak chtěl sundat pouta, aby je mohl zbít

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  14:07
Pražští policisté zadrželi agresivního cizince, který v centru metropole napadal kolemjdoucí a poté fyzicky napadl i přivolanou hlídku. Teď mu za násilí proti úřední osobě hrozí až čtyři roky vězení.

Stalo se na začátku října na náměstí Republiky kolem páté hodiny ranní a počínání devětadvacetiletého cizince zachytila kamera.

Podle policistů neznámý muž napadal náhodné kolemjdoucí. Těm se podařilo útok odvrátit a přivolané hlídce podezřelého popsali a označili také směr, který z místa odešel.

„Po několika stech metrech policisté muže nalezli v ulici Králodvorská, kde nadával všem v okolí a projíždějící vozidla častoval sprostými gesty. Ve chvíli, kdy se k němu přiblížil jeden z policistů, který ho vyzýval „Jménem zákona“, aby upustil od svého protiprávního jednání, se proti němu agresor otočil a okamžitě na něj zaútočil kopem do oblasti žeber,“ popsal mluvčí policie Richard Hrdina.

Policisté následně za využití donucovacích prostředků agresivního cizince zadrželi a dechová zkouška u něj prokázala více než dvě promile alkoholu v dechu.

Cizinec nepřestal řádit ani při převozu na policejní služebnu, kdy vyzýval policisty, aby ho odpoutali a on je mohl zbít.

„Zadržený muž je podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví a násilí proti úřední osobě, za což mu v případě odsouzení hrozí až čtyřletý trest odnětí svobody,“ dodal mluvčí.

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