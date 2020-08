Peruánci jezdili okrádat Japonce a Číňany do Prahy, chtěli ji prý také vidět

Zlodějské nájezdy měly podle státního zástupce vždy podobný průběh. Obžalované na místo činu přivezl jejich krajan ve voze značky Seat s maďarskou registrační značkou.

„Po předchozím naplánování, přípravě, rozdělení rolí a vytipování obětí využívali jejich nepozornosti,“ popsal akce státní zástupce Jiří Valsamis.

O své věci za takřka tři sta tisíc korun při krádežích přišli Jihokorejci nebo Číňané, kteří se ubytovali v levnějších hotelích na okraji Prahy, ale i v těch cenově náročnějších v centru Prahy a Brna. Jednu z obětí zloději připravili na brněnském výstavišti o kabelku značky Luis Vuitton s věcmi.

Obvykle brali hotovost, počítače, mobil nebo digitální kameru. Během akce se domlouvali přes mobilní telefony v režimu hands free. Jeden z nich na sebe vždy stáhl pozornost, druhý bral.

„Přiznávám to. Nejsem na tom dobře finančně. Chtěl jsem vidět krásy Prahy a něco si nakrást,“ uvedl Campos.

S parťákem do Prahy přijel na počátku ledna 2020 z Budapešti, auto jim za 200 eur řídil jejich krajan. Původně je měl prý vézt do Švýcarska, kde si obvinění prý chtěli hledat práci. Místo toho však skončili v české metropoli. „On ovšem o krádežích nic nevěděl,“ kryli během výslechu řidiče Campos i Ojeda.

Překupník z nádraží

Po první sérii krádeží se vrátili s částí kořisti, kterou nezahodili, do Budapešti.

„Na nádraží jsem tyto věci prodal nějakému Romovi, co mluvil španělsky,“ tvrdil u soudu Campos. I za druhou sérií krádeží vyjížděli z maďarské metropole. Tentokrát místo Švýcarska skončili v Brně. „Byla to smůla,“ komentoval to Campos.

Ani tentokrát prý šofér, který je vezl, nevěděl, co jeho pasažéři v Brně zamýšlejí. „Stalo se to tak, jak je uvedeno v obžalobě. Chodil jsem krást s kamarádem, řidič o tom nevěděl,“ sdělil soudu Ojeda. Cizince kriminalisté zatkli na konci února v Berouně.

Campos podle kriminalistů vlastnil i padělaný mexický pas na jméno Rivera. „Koupil jsem ho v Budapešti za 250 euro od nějakého Marokánce,“ řekl. Pro oba muže obvinění z krádeže není první, starší z mužů přiznal, že za tento delikt před časem pobyl za mřížemi v Německu a Francii. Ojeda si kvůli stejnému deliktu odpykal trest ve Španělsku.

Hlavní líčení pokračuje dalším dokazováním. Cizincům za krádeže hrozí až osm let.