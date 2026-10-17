V Mladé Boleslavi tvoří už čtvrtinu obyvatel, v Praze třetinu. Mezi lidmi sílí obavy o bezpečnost
Podle místních politiků za to do značné míry může množství cizinců, kteří přicházejí za prací do automobilového průmyslu. Podle posledních údajů už cizinci tvoří více než čtvrtinu obyvatel 47tisícového města.
Suverénně nejvíce obyvatel ze zahraničí získal loni Středočeský kraj z Ukrajiny, a to 4 560 osob. Pro porovnání, další nejvyšší příbytek byl 579 Filipínců a 439 Slováků.
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Do kraje však mířili i lidé z Mongolska, Číny, Uzbekistánu, Vietnamu, Indie a Rumunska. V posledních letech přírůstek počtu lidí ze zahraničí akcelerovala právě migrace obyvatel z Ukrajiny, kteří prchají před válkou s Ruskem a v Česku stejně jako v dalších zemích Evropské unie mají statut takzvané dočasné ochrany.
„K 30. červnu 2026 bylo v České republice evidováno 390 812 aktivních registrací dočasné ochrany. Česká republika tak dlouhodobě zůstává členským státem EU s nejvyšším počtem ukrajinských uprchlíků v přepočtu na počet obyvatel,“ uvedlo ministerstvo vnitra ve své čtvrtletní zprávě o migraci.
Nejvíce lidí z Ukrajiny
Nejvíce Ukrajinců zamířilo do hlavního města, kde evidují přes 102 tisíc dočasných ochran. V některých částech metropole již cizinci tvoří třetinu obyvatel. Přes 371 tisíc cizinců tak podle ministerstva aktuálně tvoří 32,5 procenta obyvatel Prahy.
Fakta
Druhý největší počet Ukrajinců zamířil do Středočeského kraje, konkrétně 54 422. Celkový podíl cizinců v regionu však nedosahuje takové výše jako v metropoli, ale blíží se 15 procentům.
Podle prognóz bude počet cizinců v regionech dál stoupat.
„Budoucí vývoj je vždy obtížně předvídatelný, protože závisí na celé řadě faktorů a nejistot. Podle demografických modelů však můžeme předpokládat, že počet cizinců v Praze bude i nadále růst a kolem roku 2050 by mohl dosáhnout přibližně 600 až 650 tisíc osob, tedy zhruba o 260 tisíc více než dnes,“ vysvětluje mluvčí Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR) Anna Klímová.
Záviset to však bude na ekonomické situaci, dostupnosti bydlení, migrační politice, situaci na Ukrajině nebo na tom, do jaké míry se současní migranti v Praze dlouhodobě usadí.
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Pro města je příchod cizinců výhodou i nevýhodou. V Praze jsou podle Anny Klímové důležitou a nezbytnou součástí populace i fungování města. Jejich rostoucí počet samozřejmě zároveň znamená i vyšší nároky na bydlení, veřejnou vybavenost, dopravu a technickou infrastrukturu.
„Tyto nároky ale nejsou specifickým problémem spojeným pouze s cizinci, jsou přirozeným důsledkem toho, že do Prahy přicházejí další obyvatelé a na jejich zvyšování město reaguje ať už navyšováním kapacit veřejné vybavenosti nebo výstavbou dopravní infrastruktury,“ doplňuje Klímová.
Vzbuzují obavy
Větší počet cizinců, rozdílné chování a kultura však mohou ve stávajících obyvatelích vzbuzovat určité obavy o bezpečnost zejména tam, kde jich je největší koncentrace, jako například v Mladé Boleslavi. Je to dáno i tím, že někdy cizinci přijdou o práci, kvůli které přijeli, ocitnou se bez peněz, stanou se bezdomovci a obživu si zařizují různými způsoby. Politici před volbami tvrdili, že v tomto směru dělají, co se dá.
„I proto jsme prosadili projekt Cesta z ulice, který pomáhá lidem o bez domova vrátit se do svého města nebo vlasti. Prosadili jsme také asistenty bezpečného města, jejichž úkolem je být permanentně v ulicích,“ říká radní Mladé Boleslavi Robin Povšík (Hlas pro Boleslav).
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„Také jsme zajistili přesun služebny městské policie na exponované Severní sídliště,“ přidává se primátor Jiří Bouška (ANO).
„Během příštích 12 měsíců chceme zvýšit počet strážníků minimálně o deset procent, posílit pěší hlídky a důsledněji kontrolovat personální agentury a další subjekty spojené s pracovní migrací,“ slibuje zase lídr ODS Michal Koliáš.
Zda za zhoršeným pocitem bezpečí však skutečně stojí jen cizinci, je otázkou. Podle mluvčího středočeské policie Pavla Truxy se totiž letos od ledna do konce srpna stalo v kraji celkem 13 088 trestných činů a jen 639 z nich spáchali cizinci. V Praze od ledna do konce července policie podle mluvčího Jana Daňka stíhala 1 378 cizinců, což je meziročně o 5,2 procenta méně.