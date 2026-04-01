Nejen želatinové bonbóny, ale třeba také balení jointů s názvy jako „Spice“ či „K2“ na pultech dlouho do noci otevřených obchůdků v centru metropole bývají označené jako dekorativní či sběratelské předměty, případně vonná směs. Jde však o drogy.
Konkrétně o syntetické kanabinoidy, jejichž prodej se pohybuje přinejmenším v šedé zóně. Často obsahují neznámé nelegální látky, které nejsou uvedené na obalu.
V úterý večer si tři cizinci ubytovaní v Hiltonu pořídili něco podobného. Poté, co „vonnou směs“ vykouřili, přišly první zdravotní potíže.
|
„Muži byli ve špatném fyzickém i psychickém stavu, střídala se u nich agrese s úzkostí, zvraceli, upadali do bezvědomí,“ popsal redakci iDNES.cz svědek, který byl právě před hotelem.
Dodal, že obsluha recepce přivolala strážníky a záchranku.
„Na místo jsme vyslali tři posádky záchranářů, jednu posádku s lékařem a inspektorem. V péči jsme měli tři cizince, u kterých došlo k poruše vědomí, která byla způsobená neznámou látkou,“ potvrdil závažnost situace mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
Postiženým zdravotníci podali infuzi a rozvezli je do pražských nemocnic.
Předávkování je snadné
Odborníci se shodují, že tento typ drogy, která je v metropoli lehce dostupná, má pokaždé jiné účinky. Člověk nikdy neví, co to s ním udělá.
„Pokud šlo o gumové medvídky, měli jsme zkušenosti, že člověk jich snědl několik najednou, protože se dlouho nedělo nic. Jenže nepočítal se zpožděným nástupem účinku, který přijde třeba za půl hodiny, a jelikož nevyčkal, respektive to nevěděl, došlo k předávkování,“ vysvětlil Kirs.
Navozené stavy jsou pak různé. „Od drobných nevolností, které můžou vyvolat panické záchvaty, za kterými ale nestojí primárně požití drogy, ale hyperventilace, tedy zrychlené a prohloubené dýchání, kdy člověka začnou brnět prsty a pak i celé tělo, a může dojít až k takzvanému hyperventilačnímu syndromu s křečemi i v mimickém svalstvu,“ doplnil mluvčí.
|
První pomocí je v takovém případě zklidnění, aby člověk tak rychle nedýchal a popsaný stav si nepřivodil. Současně vlivem psychoaktivní látky může docházet k poruchám vědomí, až do bezvědomí.
Můžou se objevit také halucinace, v jejichž důsledku může dotyčný například vběhnout pod auto, v případě ztráty vědomí zase například vdechnout zvratky, což by ho rovněž ohrozilo na životě.
Obsah neznámý
Podle primáře kliniky adiktologie sanatoria Libella Petra Popova jsou syntetické kanabinoidy chemicky vytvořené látky, které mají strukturu podobnou jako marihuana.
„Už to ale není THC, jsou to jiné varianty a mnohonásobně účinnější. Syntetický kanabinoid udělá něco okamžitě a hned. To není jako když člověk bude dlouho kouřit, tak se může stát nějaká věc. Dá si jednu dávku a může mít problém ve smyslu akutní život či zdraví ohrožující intoxikace,“ upozornil Popov s tím, že na účinek těchto látek není připravený nikdo, protože nikdo skutečně netuší, co všechno obsahují.
|
A jak je možné, že takto nebezpečné zboží je volně prodejné? „Ve večerkách se prodávají věci, které by se vůbec prodávat neměly. Ale i kratom se dnes sežene i jinde než v certifikované prodejně, která má na jeho prodej podle novely zákona právo,“ poznamenal adiktolog.
Prodej syntetických kanabinoidů se řadí do šedé zóny. „Oni na výrobku upozorní, že to není určeno ke konzumaci. To je naprostá pitomost, protože vědí, že kvůli konzumaci to lidé kupují. Ale prodavači jsou vyvinění, že prodávají něco nelegálního, když to není na seznamu zakázaných návykových látek. Prodávají to pod nálepkou: my vám neprodáváme něco, co máte jakýmkoliv způsobem konzumovat, a jsou z obliga,“ uzavřel primář.