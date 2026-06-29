Kolaps Elefantů. Kvůli vedru je zradila klimatizace, dráhy část souprav odstavily

O problémech informovala Pražská integrovaná doprava a Středočeský kraj.
„Komplikace v příměstské dopravě. Extrémně vysoké teploty zapříčinily, že České dráhy odstavily část souprav řady 471 – CityElefant. Důvodem jsou poruchy klimatizace,“ oznámil Středočeský kraj.
Vedra posledních dnů tak dala zabrat nejen cestujícím, ale i příměstským vlakům. „Mimořádná zátěž pro železniční techniku. Elektrické jednotky řady 471 (CityElefant) byly navrženy pro klimatické podmínky přelomu tisíciletí a v uplynulých dnech čelily extrémním teplotám, zejména v Praze a jejím okolí, kde padaly místní rekordy. U části z nich se proto objevily závady především na klimatizačních jednotkách,“ vysvětlil Ropid.
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Pražské tramvaje musejí kvůli vedru zpomalit. Spoje nabírají zpoždění
Na některých spojích tak místo obvyklých dvou spojených souprav jezdí jen jedna. Dá se proto očekávat, že v přepravní špičce bude vyšší obsazenost vlaků.
Vedro o víkendu ovlivnilo také tramvajovou dopravu v Praze. Ropid nechal plošně snížit rychlost souprav na 40 kilometrů v hodině. Vozy v podjezdech projížděly pouze desetikilometrovou rychlostí a v důsledku toho nabíraly zpoždění.