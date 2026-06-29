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Kolaps Elefantů. Kvůli vedru je zradila klimatizace, dráhy část souprav odstavily

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  14:24

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Vlaková souprava 471 (CityElefant) | foto: PID

České dráhy musely v pondělí na příměstských linkách Pražské integrovaný dopravy odstavit část souprav řady 471 - CityElefant. Důvodem jsou poruchy klimatizace.

O problémech informovala Pražská integrovaná doprava a Středočeský kraj.

„Komplikace v příměstské dopravě. Extrémně vysoké teploty zapříčinily, že České dráhy odstavily část souprav řady 471 – CityElefant. Důvodem jsou poruchy klimatizace,“ oznámil Středočeský kraj.

Škoda 52T ze zkušebního provozu s cestujícími v rámci procesu homologace.

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Vedra posledních dnů tak dala zabrat nejen cestujícím, ale i příměstským vlakům. „Mimořádná zátěž pro železniční techniku. Elektrické jednotky řady 471 (CityElefant) byly navrženy pro klimatické podmínky přelomu tisíciletí a v uplynulých dnech čelily extrémním teplotám, zejména v Praze a jejím okolí, kde padaly místní rekordy. U části z nich se proto objevily závady především na klimatizačních jednotkách,“ vysvětlil Ropid.

Pražské tramvaje musejí kvůli vedru zpomalit. Spoje nabírají zpoždění

Na některých spojích tak místo obvyklých dvou spojených souprav jezdí jen jedna. Dá se proto očekávat, že v přepravní špičce bude vyšší obsazenost vlaků.

Vedro o víkendu ovlivnilo také tramvajovou dopravu v Praze. Ropid nechal plošně snížit rychlost souprav na 40 kilometrů v hodině. Vozy v podjezdech projížděly pouze desetikilometrovou rychlostí a v důsledku toho nabíraly zpoždění.

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Kolaps Elefantů. Kvůli vedru je zradila klimatizace, dráhy část souprav odstavily

Vlaková souprava 471 (CityElefant)

České dráhy musely v pondělí na příměstských linkách Pražské integrovaný dopravy odstavit část souprav řady 471 - CityElefant. Důvodem jsou poruchy klimatizace.

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