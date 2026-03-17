Cisterna s kaly narazila do skály a převrátila se, silnice na Kutnohorsku je zavřená

Autor:
  9:46aktualizováno  10:00
Cisterna převážející kaly havarovala v úterý ráno u Kácova na Kutnohorsku. Po nárazu do skály se vůz převrátil na bok. Silnice mezi Kácovem a Zderadinkami je neprůjezdná, „“policisté odklánějí dopravu. Řidič tatry skončil v nemocnici s tržným poraněním hlavy.

Nehoda se stala krátce před osmou hodinou ráno. (17. března 2026) | foto: Policie ČRiDNES.cz

„Informace o nehodě jsme dostali krátce před osmou hodinou ranní. Nákladní vozidlo Tatra 815, které převáželo kaly, narazilo do skály. Policisté ve Zbizubech odklánějí dopravu přes Vranice a Kácov,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Řidič skončil v nemocnici s poraněním hlavy. „Pacient byl při vědomí. Převezli jsme ho do kolínské nemocnice,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Monika Nováková.

Na místo nehody vyjeli také hasiči ze Zruče nad Sázavou, Uhlířských Janovic a z Kutné Hory. „Unikající látku se hasičům podařilo zachytit pomocí sorbentu. Spolupracujeme se zástupci ochrany životního prostředí,“ popsala mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Kaly, které cisterna převážela, podle policie nepředstavují riziko pro životní prostředí. Příčinu nehody objasní až další vyšetřování.

Podle serveru dopravních informací potrvá omezení provozu asi do 13:00 hodin.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.