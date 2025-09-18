Čištění ulic ve městě: kdy se auto odtahuje, jak vysoká je pokuta a kdy se jí dá vyhnout

Tereza Hrabinová
  14:55
Stačí přehlédnout přenosnou červeno-modrou značku ve vaší ulici a pokuta je na světě. Se začátkem školního roku se do ulic metropole opět vrátila specializovaná technika a úklidové čety. Kdo nemusí auto přeparkovat a jaká pokuta za to hrozí?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: prostejov.eu

Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK) čistí ulice a komunikace dvakrát za rok, na jaře a na podzim.

Jak a do kdy probíhá blokové čištění?

Úklid probíhá postupně v jednotlivých blocích všech městských částí vždy od 8 do 15 hodin. Letošní podzimní čištění je naplánováno až do konce listopadu.

Cílem je důkladné vyčištění vozovek, chodníků a kanalizačních vpustí od prachu, letních nebo zimních nánosů, opadaného listí a dalších nečistot.

Nepodléhejte však mylnému dojmu, že jakmile projede velký kropicí vůz, je po všem a nic nehrozí, i když ještě hodiny neodbily 15:00. Čištění má několik fází, kterých se účastní metaři, malé a velké samosběry i kropicí vůz. Mokrá vozovka tedy není znakem, že je již konec a Váš vůz nebude nikomu překážet.

„Jako na dopravním hřišti.“ Praha je zahlcená značkami, pomoct má manuál

Proč je důležité přeparkovat vozidlo?

Jakmile se v ulici objeví týden před čištěním zákazová značka s dodatkovou tabulkou s datem, jste povinni ji respektovat. A v uvedené době tam auto nemít.

Každý vůz, který na ulici během čištění zůstane, brání úklidové technice i pracovníkům v přístupu k celé ploše vozovky a chodníku. Jeho vinou pak nemůže být úklid úplný.

Majitel auta, který zákaz nerespektuje, dostane pokutu od strážníka městské policie za přestupek nerespektování dopravního značení a druhou pokutu od TSK za technický úkon.

„Při blokovém čištění provádíme nejčastěji takzvaný technický úkon, kdy auto naložíme na odtahové vozidlo a po úklidu ho vrátíme zpátky na místo,“ říká mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Kolik je pokuta za auto v ulici při čištění?

Od 1. září loňského roku došlo k navýšení cen všech typů odtahů. Pokud řidič vozidlo včas neodstraní, může ho to stát několik tisíc korun. Nejčastěji TSK využívá právě technický úkon, tedy dočasné přeparkování auta pomocí odtahové techniky. I ten ale může vyjít na více než 2 000 korun.

  • Úplný odtah: 3 800 Kč (dříve 1 900 Kč)
  • Neúplný odtah: 2 500 Kč (dříve 1 250 Kč)
  • Technický úkon: 2 400 Kč (dříve 1 300 Kč)
  • Zpětný odtah (např. kvůli převozu jinam): 7 000 Kč
  • Stání na odtahovém parkovišti: 500 Kč / den

Prahu stojí odtah pět tisíc, už je nechce dál dotovat. Zdraží i odstavná parkoviště

Omlouvá jen dovolená nebo nemoc

Může se ale stát, že jste v době před blokovým čištěním onemocněli nebo jste odjeli na služební cestu či dovolenou. V tomto případě musíte tuto skutečnost doložit potvrzením a dokázat tak, že jste sedm dní před termínem čištění neměli možnost vidět dopravní značku, protože jste tu nebyli.

Poradí značka nebo web

Kam se podívat na termíny blokového čištění?

Oficiální webový nástroj umožňuje snadno vyhledat termín blokového čištění podle názvu ulice nebo lokality.

  • Webové stránky městských částí

Mnohé radnice zveřejňují vlastní harmonogramy úklidu, rozdělené podle ulic a dat. Ověřte si aktuální informace přímo na webu konkrétní městské části.

Přesné informace o blokovém čištění poskytují přenosné dopravní značky, které se v ulicích objevují nejméně sedm dní předem.

„Hlídejte si informační značky ve své ulici, které vás vždy sedm dní před plánovaným úklidem o blokovém čištění informují, nebo si termín úklidu zjistěte předem v naší mapové aplikaci,“ odkazuje řidiče Lišková na web tsk-praha.cz.

Do roku 2011 platila v Praze přísnější pravidla. Auta, která překážela blokovému čištění, byla odtahována mimo úsek a majitelé si je museli vyzvednout na odtahovém parkovišti. Pak se ale vše změnilo rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Ten ustanovil, že se vozy odtažené ve veřejném zájmu musejí vracet zpět na místo.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Dramatické přistání v Praze. Airbus drhnul zadkem o ranvej

Nejčtenější

Praha kývla na stavbu nejvyššího českého mrakodrapu, podobného vraku obří lodi

Praha změní územní plán tak, že umožní výstavbu mrakodrapu Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje developerská firma Trigema. Změnu schválili městští zastupitelé. Zároveň odhlasovali...

VIDEO: Tvrdé přistání na pražském letišti. Airbus z Londýna zavadil o ranvej

Náročné přistání měl ve čtvrtek na ranveji Letiště Václava Havla v Praze Airbus maďarských nízkonákladových aerolinek. Letoun na cestě z Londýna při klesání škrtal o ranvej a utrpěl několik hlubokých...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Davy dětí s mobily oblehly korunovační klenoty, pak je překvapil prezident

Výstava korunovačních klenotů ve Vladislavském sále Pražského hradu je v úterý a ve středu vyhrazena pro školní skupiny. V úterý se mezi žáky však nečekaně objevil také prezident Petr Pavel. Vstoupil...

Železniční most na Výtoni se bourat nebude. Projde rekonstrukcí, přibude kolej

Plány na výstavbu nového mostu na pražské Výtoni jsou u konce. Organizace UNESCO v hodnocení dopadu výstavby nového mostu a přenesení původní památkově chráněné konstrukce uvedla, že nejvyšší...

Čištění ulic ve městě: kdy se auto odtahuje, jak vysoká je pokuta a kdy se jí dá vyhnout

Stačí přehlédnout přenosnou červeno-modrou značku ve vaší ulici a pokuta je na světě. Se začátkem školního roku se do ulic metropole opět vrátila specializovaná technika a úklidové čety. Kdo nemusí...

18. září 2025  14:55

V zooparku u Prahy, kde utekl lev, porušili legislativu, zjistila veterinární kontrola

Státní veterinární správa provedla kontrolu v zooparku ve Zvoli u Prahy, odkud minulý měsíc utekl z výběhu lev. Inspekce sice ještě u konce, doposud však už odhalila porušení legislativy. Zvíře na...

18. září 2025  14:36

Vnitřní okruh ať si zaplatí hlavní město, říká pražský lídr motoristů Šťastný

Boris Šťastný je lídrem Motoristů v hlavním městě pro letošní sněmovní volby. Ve straně je expertem na zdravotnictví. Rád by reformoval fungování zdravotních pojišťoven, aby mezi nimi vzniklo větší...

18. září 2025  14:30

Lego představilo svou Svatováclavskou korunu. Je větší i těžší než originál

Kladenská továrna Lego letos slaví 25 let od svého založení. Při té příležitosti představila monumentální repliku Svatováclavské koruny. Model z 128 333 kostek je k vidění na Hradčanském...

18. září 2025  14:25

Posunovací vůz vjel do cesty nákladnímu vlaku, zastavily 13 metrů od sebe

Posunující železniční vůz ve Všetatech na Mělnicku dnes dopoledne projel kolem návěstidla zakazujícího jeho jízdu a vjel do cesty nákladnímu vlaku. Soupravy zastavily 13 metrů od sebe. Škoda...

18. září 2025  12:22,  aktualizováno  15:23

Nad Karlovým mostem proletí formace stíhaček, akce se ale posouvá

Nad centrem Prahy a Karlovým mostem proletí formace dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Unikátní podívaná měla začít v 15 hodin,...

18. září 2025  8:42,  aktualizováno  13:34

Všechny tramvaje v historii Prahy najednou. Kde a v kolik sledovat nedělní průvod 40 vozů

Tramvajový průvod jaký se běžně nevidí projede v neděli Prahou. K oslavám 150. výročí hromadné dopravy v Praze dopravní podnik vypraví 40 tramvají z různých období. Průvod povede koňka. Jedinečná...

18. září 2025  12:33

Žijeme v Ostravě, lhali cizinci. Pro humanitární dávky si jezdili z Ukrajiny

Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie řešili tři případy neoprávněného čerpání humanitárních dávek. Ty republika poskytuje cizincům s dočasnou ochranou. „Jedná se o občany Ukrajiny,...

18. září 2025  11:59

Osudu unikl na motorce. Pavla Tigrida nově v Praze připomíná kámen zmizelých

Na pražských Vinohradech ve čtvrtek odpoledne přibyl další kámen zmizelých, takzvaný stolperstein. Připomíná exilového publicistu, spisovatele a bývalého ministra kultury Pavla Tigrida. Akci...

18. září 2025  10:25

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

18. září 2025  10:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Malešicích se srazil autobus a tři auta, v nemocnici skončili čtyři zranění

Autobus a tři osobní automobily se ve středu večer srazily v Sazečské ulici v pražských Malešicích. Jednoho člověka z osobního vozidla museli vyprostit hasiči, záchranka převezla do nemocnice čtyři...

18. září 2025  6:33,  aktualizováno  8:38

Je těžké vzít bod, po remíze je dojem pak jiný, litoval Trpišovský. Mrzí ho první gól

Bylo na něm vidět, jak je zklamaný. „Pro nás je složité vzít bod. Vedli jsme o dva góly, byli jsme chvíli od vítězství a ještě v poslední vteřině jsme mohli rozhodnout,“ litoval trenér slávistických...

18. září 2025  6:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.