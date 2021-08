Nejen graffiti, i mech ničí Karlův most. Právě probíhá jeho celkové čištění

Generálním čištění zajišťuje restaurátor Jakub Tlučhoř, kterého TSK pověřilo v polovině července také odstraněním modrého graffiti ze zábradlí mostu. Postupné odstraňování nápisu zachytil fotograf iDNES.cz.

V rámci celkového čištění ale kromě graffiti řeší hlavně čištění zarostlých kamenů.

„Mechy, řasy a lišejníky, které rostou na takzvaných nápršných plochách, negativně působí na kámen, protože svými mikrokořeny urychlují přirozenou erozi pískovce. Také vylučují kyseliny, čímž narušují pH kamene. Svislé plochy jsou od tohoto víceméně uchráněny,“ popsal Tlučhoř.



V posledních dnech dochází na Karlův most už za rozbřesku, aby ho při práci nerozptylovali turisté.



Jeho práce začala už na jaře, kdy Karlův most ošetřil postřikem proti biologickému znečištění, jako jsou lišejníky, mechy a řasy. V případě graffiti aplikuje na nápis organické činidlo na kámen a pak použije regulovanou tlakovou páru k vyčištění spór. Pokud se kámen částečně vybělí, dojde k jeho barevné retuši, aby získal zpět patinu.

Nakonec bude následovat další postřik, který by měl kámen chránit proti porostu další dva až tři roky.

Podle smlouvy uzavřené minulý rok mezi Technickou správou komunikací (TSK) a restaurátorem Jakubem Tlučhoře mělo být čištění dokončené začátkem července, ale TSK se s restaurátorem dohodlo na posunutí termínu do konce září.



Čištění celého mostu vyjde na 400 tisíc korun bez daně, aúdržba mostu po celý rok pak na další desítky tisíc. Například urgentní očištění modrého nápisu, který se objevil v červenci na jedné straně zábradlí a na části podstavce sochy, vyšlo na sto deset tisíc korun.

Odbornou kontrolou by měly památky procházet alespoň jednou za pět let, myslí si Tlučhoř. Karlův most je ale podle něj teď v dobrém stavu.

Podle Barbory Liškové, mluvčí Technické správy komunikací (TSK), která údržbu mostu pro město zajišťuje, jsou na čištění zvoleny přesné postupy schválené odborem památkové péče pražského magistrátu a Národním památkovým ústavem.

„Cílem není vyčistit Karlův most tak, aby zářil, ale je nutné zachovat patinu. Při čištění nesmí být narušena horní vrstva kamene, čímž by se mohl stát křehčím,“ dodala Lišková.