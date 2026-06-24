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Na Císařské louce se potopila loď, hasiči ji z vody vytahují pomocí vaků

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  8:47
Potopená loď v přístavišti na pražské Císařské louce, kterou hasiči ve středu...

Potopená loď v přístavišti na pražské Císařské louce, kterou hasiči ve středu vyprošťovali pomocí nafukovacích vaků. (24. června 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Potopená loď v přístavišti na pražské Císařské louce, kterou hasiči ve středu...
Potopená loď v přístavišti na pražské Císařské louce, kterou hasiči ve středu...
Potopená loď v přístavišti na pražské Císařské louce, kterou hasiči ve středu...
Potopená loď v přístavišti na pražské Císařské louce, kterou hasiči ve středu...
10 fotografií
Pražští hasiči ve středu ráno zasahují u potopené lodi v přístavišti na Císařské louce. Pomocí nafukovacích vaků se ji snaží nadzvednout a připravit k vytažení z vody.

„Jednotky zasahují u potopené lodi. Hasiči se ji snaží nadzvednout pomocí nafukovacích vaků. Z důvodu úniku provozních kapalin je na místě přítomen také zástupce odboru životního prostředí,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Eliška Feřteková.

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Podle ní bude při zásahu potřeba také jeřáb, který je na cestě. Práce na vyproštění plavidla potrvají několik hodin.

Na místě je rovněž správce lodi. Událost podle hasičů nijak neomezuje provoz přístaviště.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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