Na Císařské louce se potopila loď, hasiči ji z vody vytahují pomocí vaků

„Jednotky zasahují u potopené lodi. Hasiči se ji snaží nadzvednout pomocí nafukovacích vaků. Z důvodu úniku provozních kapalin je na místě přítomen také zástupce odboru životního prostředí,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Eliška Feřteková.
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Podle ní bude při zásahu potřeba také jeřáb, který je na cestě. Práce na vyproštění plavidla potrvají několik hodin.
Na místě je rovněž správce lodi. Událost podle hasičů nijak neomezuje provoz přístaviště.
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