Církevní školy v Praze lákají čím dál více žáků, rozšiřují se kapacity

Jan Bohata
  10:24
V metropoli je velký zájem o studium na školách spravovaných pražskou arcidiecézí. Ta do jejich rozvoje investuje desítky milionů korun. V Klecanech vznikne nová logopedická škola sv. Ludmily, kam směřuje takřka půlmiliardová investice. Miliony korun jsou také určené pro rekonstrukce vinohradského arcibiskupského gymnázia.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Církevní vzdělávací instituce v arcidiecézi pražské se těší oblibě i mezi lidmi, kteří nejsou praktikujícími křesťany. Arcibiskupství během Dne církevního školství uvedlo, že školy navštěvuje už téměř šest tisíc studentů.

„Církevní školství je plnohodnotnou součástí vzdělávací soustavy. Nabízí kvalitní výuku, individuální přístup a hodnotové ukotvení a zároveň pomáhá řešit nedostatek kapacit v hlavním městě,“ vysvětlil Jiří Prinz, mluvčí Arcibiskupství pražského. Mezi rodiči a žáky obliba stoupá.

„Církevní školy jsou pevnými opěrnými body našeho vzdělávacího systému. Jsou to místa, kde se setkává špičková výuka s péčí o charakter, vztahy a morální zásady,“ vysvětlil arcibiskup Jan Graubner.

Komínek pro nejmenší

Jeden z nejvýznamnějších projektů představuje právě klecanská škola, která bude mít kapacitu 260 žáků, zahrne logopedické laguny, relaxační zóny, terapeutické místnosti i školní kapli navrženou architektem Davidem Vávrou. Dokončení stavby se plánuje na první polovinu roku 2027, děti by se zde mohly vzdělávat od 1. září tohoto roku.

Mateřská a základní škola logopedická Don Bosco nově ponese jméno sv. Ludmily a stane se jedinou plně organizovanou logopedickou školou ve Středočeském kraji. Je určená dětem s těžkými poruchami komunikace, zejména s vývojovou dysfázií, při níž se dítě učí vlastní mateřštinu jako cizí jazyk.

Další významná investice míří do arcibiskupského gymnázia na Vinohradech. Škola získala grant na opravu ve výši 50 milionů korun, dalších 70 milionů přidalo arcibiskupství.

Do vzdělávání vkládáme nejen znalosti a odbornost, ale i srdce a duši.

Jan Balíkgenerální vikář Arcibiskupství pražského

Vzdělávání a církev

  • Ke vzdělávací síti Arcibiskupství pražského spadá 17 škol různých stupňů a jedno školské zařízení.
  • Dalších 12 škol a zařízení v diecézi spravují řeholní společenství. Navštěvuje je přes 5 500 žáků a studentů.
  • V roce 2021 Arcibiskupství pražské zřídilo Nadaci sv. Ludmily. Jejím posláním je podpora církevního školství ve všech jeho aspektech. Největší projekt přibližně za 450 milionů korun představuje logopedická škola v Klecanech.

„Rekonstrukce nám umožní nabídnout studentům moderní prostředí a podmínky odpovídající potřebám současného vzdělávání,“ řekl Ondřej Mrzílek, ředitel Arcibiskupského gymnázia v Praze.

Tlak na kapacity

V metropoli existuje tlak na kapacitu školských zařízení a situace se podle prognóz může zhoršovat.

„V roce 2030 může v mateřských školách městských částí chybět 1 600 rejstříkových míst, tedy o něco méně než nyní. V roce 2050 by se tento nedostatek mohl výrazně zvýšit až na 14 100 míst,“ upozorňuje Prognóza obyvatel a veřejné vybavenosti 2024-2050, kterou představil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Největší problémy by podle tohoto dokumentu měla Praha 18, Letňany, Praha 7, Holešovice a Bubny a Praha 10 – Strašnice.

Situaci si uvědomují také správci církevních škol. „Potřebu zvýšení kapacit školských zařízení vnímáme a reagujeme na ni. U mateřských škol jsme nedávno zřídili nové zařízení Komínek na Smíchově,“ sdělil Jiří Prinz.

Komínek se nachází v jednom z bloků nového obytného komplexu v areálu někdejšího lihovaru. Ve školce jsou dvě třídy pro 50 dětí, oddělená ložnice, která slouží i jako multifunkční prostor, a zahrada.

V případě arcibiskupského gymnázia byla nedávno kapacita rozšířena na 550 studentů. „Pokud jde o střední školy, rádi bychom zájmu rodičů vyšli vstříc a zřídili také nové čtyřleté gymnázium. Ovšem v tuhle chvíli bohužel na to nemáme prostory,“ dodal Jiří Prinz.

Nadace pro vzdělávání

„Školství spolu s farnostmi a charitou jsou pro nás rovnocenné. Církevní školy mají význačné místo a rozhodně nehrozí, že bychom se uzavírali do sebe v bublině,“ řekl Jan Graubner. Podpora škol je jednou z priorit arcidiecéze. Arcibiskupství pražské proto v roce 2021 založilo Nadaci svaté Ludmily, která financuje klíčové projekty církevního školství.

„Do vzdělávání vkládáme nejen znalosti a odbornost, ale i srdce a duši. Chceme, aby naše školy byly místem kvalitní výuky, pevného hodnotového základu i lidského přístupu,“ řekl Jan Balík, generální vikář Arcibiskupství pražského.

Církví zřízené školy jsou otevřené všem, nejen praktikujícím věřícím. Kromě arcibiskupství jsou mezi zřizovateli také například voršilky, augustiniáni nebo maltézští rytíři.

