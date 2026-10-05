Informovaly České dráhy a Ropid – organizátor dopravy v Praze a okolí.
„Omlouváme se za komplikace na příměstských linkách v okolí Prahy. Kvůli vysokému počtu odstavených jednotek CityElefant je část vlaků vedena v kratším řazení a omezení mohou přetrvávat i v dalších dnech,“ uvedly České dráhy. Lidé tak mohou mít problémy si ve vlacích sednout.
Příčinou nedostatku vozidel nejsou jen technické závady, ale také poškození při mimořádných událostech a vandalismu nebo probíhající instalace kamerových systémů a zabezpečovacího systému ETCS. „Děláme maximum pro co nejrychlejší návrat vozidel do provozu,“ dodaly ČD ve vyjádření.
Podle Ropidu chybí aktuálně do plného počtu přibližně 15 jednotek CityElefant.
„V praxi to znamená, že se na některých spojích objevují pouze jednotlivé třívozové jednotky místo dvou spojených, což výrazně snižuje jejich kapacitu,“ uvedl Ropid.
Podle středočeského radního pro dopravu Petra Boreckého České dráhy nevypravily víc než 23 souprav CityElefant a 5 souprav RegioPanter.
„To znamená, že mimo provoz je nejen třetina CityElefantů, ale i čtvrtina pouze necelé dva roky starých RegioPanterů,“ napsal Borecký na síť X. Podle něj to svědčí o vážných problémech ve funkci údržby a depa Českých drah.
Podobný výpadek vlaků byl už v září.
„Omlouváme se za komplikace a stres. V pondělní ranní špičce došlo a nadále dochází k problémům s nasazováním jednotek CityElefant a též RegioPanter. Situaci, která bohužel nenastala poprvé, intenzivně řešíme s nejvyšším vedením Českých drah,“ dodal ve svém vyjádření Středočeský kraj.