Lékaři se v čáslavské nemocnici ani nepozdraví, přesto vyhrála prestižní cenu

Ačkoliv se nemocnice v Čáslavi potýká s krizí, dosáhla před týdnem na prestižní cenu. Organizace HealthCare Institute totiž vyhlásila výsledky 17. ročníku celostátního projektu Nemocnice ČR 2022. Jeho cílem je sestavit žebříček nemocnic podle míry bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců i pacientů. Tento rok se do něj zapojilo 148 nemocnic s akutními lůžky z celé ČR. V rámci Středočeského kraje vyhrála nemocnice v Čáslavi hned ve dvou kategoriích – v bezpečnosti a spokojenosti ambulantních pacientů i zaměstnanců. Hodnocení vycházelo z jejich vyplněných dotazníků, které odevzdávali v čáslavské nemocnici. Na jejím facebookovém profilu se pak někteří lidé nad oceněním podivovali a poznamenávali, že se tam lékaři a sestry ani nezdraví. Na to reagovala bývalá ředitelka nemocnice Dita Mlynářová: „Nevím úplně, jaký vliv na chod nemocnice mělo mít to, zda se zaměstnanci pozdraví, či nikoliv. Nesetkala jsem se s tím, že by někdo v nemocnici nezdravil pacienty, a to je důležité.“