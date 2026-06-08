Pomníček jako hold pro někoho nejakčnějšímu hrdinovi historie se nachází na dohled fotbalového stánku Slavie v ulici Amurská, jen několik desítek metrů od tramvajové zastávky. Vznikl krátce po březnovém úmrtí slavného hrdiny.
Městská část Praha 10 sice jeho výrobu a instalování neiniciovala, vřelé gesto nicméně ocenila.
|
Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval
„Tento občanský či komunitní pomníček vnímá jako sympatickou poctu muži, který se stal jedinečným popkulturním fenoménem,“ řekl iDNES.cz tiskový mluvčí radnice Ján Bruno Tropp.
Chyba v úmrtí?
Na fotografii, kterou ještě před časem podpírala proteinová tyčinka, stojí letopočet „1940-2024".
Nad chybným datem úmrtí (o dva roky dřív) se pozastavili někteří lidé na internetu, přičemž nešetřili nadávkami na účet anonymního autora. Jiní se zamysleli víc.
„Zemřel 2024, ale smrtka dostala odvahu mu to říci až teď,“ napsal jeden uživatel s odkazem na jeden z plejády nesmrtelných vtipů o Chucku Norrisovi.
Místním se dílo líbí. „Je to hezké. Vzniklo to spontánně, mají to na svědomí lidé z domu,“ uvedla starší paní z přilehlého vchodu, která tu venčila svého pejska, když se tu potkala se svou kamarádkou.
Vlastním jménem Carlos Ray Norris zemřel letos 19. března ve věku 86 let. Podle dostupných informací byl hercův skon rychlý a nečekaný. Dokonce byl ještě den předtím spatřen při tréninku. Pravděpodobně, když odtlačoval Zemi od sebe, aby udělal všechny kliky, které se udělat dají. Herec se zdál být ve skvělé kondici.
Norris se proslavil rolemi v akčních filmech a seriálech. Diváci si ho pamatují zejména ze seriálu Walker Texas Ranger, ale na jeho herecké konto se připsaly také snímky jako Delta Force či Missing in Action.
Předtím, než se stal filmovou legendou, sklízel Norris obrovské úspěchy v soutěžních bojových umění. Stal se šestinásobným mistrem světa v karate v profesionální střední fáze, dokonce založil vlastní americký styl karate s korejskými kořeny (Chun Kuk Do) a organizaci Fighting Arts Federation.