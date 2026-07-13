Místo luxusu pro chrty moderní stadion. Závodiště v Motole čeká velká proměna

Ale z písečné dráhy dnes vyrůstají malé stromky, křoví a tráva. Chrti tu navíc závodili jen párkrát. Plán investorům nevyšel. Příliš úspěšná nebyla ani luxusní restaurace v útrobách stadionu. Víckrát se tu závodilo na asfaltové dráze, ale místo štěkání chrtů tu hlučely motokáry. Dnes s z celého areálu nejvíce využívá dvoupatrové podzemní parkoviště.
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To by se ale už brzo mělo změnit. Bývalé motolské chrtí závodiště se promění na nový atletický stadion s osmiproudou dráhou o délce 400 metrů, tartanovým povrchem a sektory pro skoky, hody a vrhy. Stávající objekt bude sloužit jako zázemí pro sportovce i veřejnost.
Rozšíří se tribuny, vznikne rehabilitační centrum. V podzemí, kde jsou dnes dvě podzemní patra garáží, vznikne atletický tunel.
„Kvůli tomu, aby chrti nechodili do schodů, je celý areál bezbariérový, toho využijí paraolympionici, kteří zde budou trénovat dopoledne, odpoledne pak bude areál určen hlavně pro děti z okolních atletických klubů,“ popisuje radní Antonín Klecanda (STAN). Předpokládá kapacita areálu je až tři tisíce sportujících dětí, mládeže i dospělých týdně.
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Místo chrtího závodiště bude atletický stadion. Praha přemění areál v Motole
Budovu nedávno koupil magistrát za zhruba dvě stě milionů. Přestavba z chrtího závodiště na moderní atletický areál by měl přijít zhruba na sto milionů.
Areál stojí na městských pozemcích, které firma měla pronajaté do roku 2035 s opcí na dalších deset let. Podle magistrátu byla koupě výhodnější než případný právní spor o ukončení pronájmu.