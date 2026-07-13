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Místo luxusu pro chrty moderní stadion. Závodiště v Motole čeká velká proměna

Robert Oppelt
  17:12
Na motolském závodišti už chrti dlouho neběhají, příští rok je vystřídají mladí...

Na motolském závodišti už chrti dlouho neběhají, příští rok je vystřídají mladí atleti. (13. července 2026) | foto: Robert Oppelt, MF DNES

Pohled na závodiště v noci
Startovní boxy
Vstup do areálu závodiště
Každý chrt má svou závodní kombinézu.
19 fotografií
Konec jednoho snu. Před třinácti lety se v Motole slavnostně otevřelo nejluxusnější chrtí závodiště kontinentální Evropy. Psí sprintérští šampioni se mohli těšit na měkké ručníky, vonné oleje a svíčky, relaxační hudbu a příjemné přítmí v lázních a paddocku. Pro jejich majitele byla připravena moderní tribuna s VIP patrem, kde fungovala luxusní restaurace.

Ale z písečné dráhy dnes vyrůstají malé stromky, křoví a tráva. Chrti tu navíc závodili jen párkrát. Plán investorům nevyšel. Příliš úspěšná nebyla ani luxusní restaurace v útrobách stadionu. Víckrát se tu závodilo na asfaltové dráze, ale místo štěkání chrtů tu hlučely motokáry. Dnes s z celého areálu nejvíce využívá dvoupatrové podzemní parkoviště.

GALERIE: Celá Evropa nám může závidět. Chrti budou mít v Motole ráj

To by se ale už brzo mělo změnit. Bývalé motolské chrtí závodiště se promění na nový atletický stadion s osmiproudou dráhou o délce 400 metrů, tartanovým povrchem a sektory pro skoky, hody a vrhy. Stávající objekt bude sloužit jako zázemí pro sportovce i veřejnost.

Rozšíří se tribuny, vznikne rehabilitační centrum. V podzemí, kde jsou dnes dvě podzemní patra garáží, vznikne atletický tunel.

Na motolském závodišti už chrti dlouho neběhají, příští rok je vystřídají mladí atleti. (13. července 2026)
Na chrtím závodišti v Motole se nezávodí už dlouho, příští rok vystřídají psí šampiony mladí atleti. (13. července 2026)
Na motolském závodišti už chrti dlouho neběhají, příští rok je vystřídají mladí atleti. (13. července 2026)
Na motolském závodišti už chrti dlouho neběhají, příští rok je vystřídají mladí atleti. (13. července 2026)
19 fotografií

„Kvůli tomu, aby chrti nechodili do schodů, je celý areál bezbariérový, toho využijí paraolympionici, kteří zde budou trénovat dopoledne, odpoledne pak bude areál určen hlavně pro děti z okolních atletických klubů,“ popisuje radní Antonín Klecanda (STAN). Předpokládá kapacita areálu je až tři tisíce sportujících dětí, mládeže i dospělých týdně.

Místo chrtího závodiště bude atletický stadion. Praha přemění areál v Motole

Budovu nedávno koupil magistrát za zhruba dvě stě milionů. Přestavba z chrtího závodiště na moderní atletický areál by měl přijít zhruba na sto milionů.

Areál stojí na městských pozemcích, které firma měla pronajaté do roku 2035 s opcí na dalších deset let. Podle magistrátu byla koupě výhodnější než případný právní spor o ukončení pronájmu.

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