Chřipková epidemie propukla naplno, školy jsou před Vánoci poloprázdné

Jana Sobíšková
  11:42
Infekce dýchacích cest dorazila do metropole a do postelí zahání hlavně děti. Ve školních třídách je polovina žáků, nemocnice uzavírají oddělení a čekárny pediatrů jsou plné. V minulém týdnu hlásili pražští lékaři hygienikům o pětinu více případů chřipky než v týdnu předchozím.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Nejvíce nemocných je mezi dětmi do 14 let. Mezi případy, které odpovídají klasické chřipce, bylo evidováno 33 nemocných na 100 tisíc obyvatel, oproti 13 nemocným v minulém týdnu,“ potvrdila mluvčí Hygienické stanice hl. m. Prahy Petra Batók.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici je aktuálně hospitalizováno 19 pacientů s chřipkou. Například klinika nefrologie zcela zakázala návštěvy pacientů. Vytížení jsou také pražští pediatři. „Nemocných dětí máme plno. Všude říkají a píšou, že je tu chřipková epidemie, a my to tady vidíme na vlastní oči,“ konstatovala dětská lékařka Hana Sinkulová, která ordinuje v Hartigově ulici v Praze 3.

Nemocných dětí máme plno. Všude říkají a píšou, že je chřipková epidemie, a my to tady vidíme na vlastní oči.

Hana Sinkulovápediatrická lékařka

Polovina třídy leží

Nemoc propuká náhle – jeden den se člověk cítí zdravý, druhý den leží v horečkách. Stejně jako Adam z Břevnova, který s chřipkou ulehl v pondělí, zatímco v neděli byl ještě na procházce předvánoční Prahou.

„V noci špatně spal, sáhla jsem na něj a celý hořel, teploměr ukázal přes 39 stupňů,“ vylíčila matka, která tak sáhla po lécích na snížení horečky.

Výrazně přibylo nemocných školáků. Nejčastěji se šíří chřipka

Druhý den ráno zavolala synově dětské lékařce, aby s ní jeho stav konzultovala. „Paní doktorka se zeptala, jestli ho k té horečce také bolí hlava, a zda má rýmu a kašel. Na všechno jsem kývla a ona měla jasno, že je to chřipka typu A, kterou teď diagnostikuje několikrát denně,“ přiblížila matka Adama. Následně syna omluvila z výuky. Přitom se dozvěděla od třídní učitelky, že je kvůli stejné nemoci ve třídě jen polovina žáků.

Někdy je nutná hospitalizace

Vysoké horečky, bolest hlavy, kašel a rýma, ale také třeba nechuť k jídlu, to jsou typické příznaky chřipky typu A. Některé případy si vyžádají hospitalizaci.

„Důvodem mohou být vysoké horečky, obtěžující tracheální kašel, dušnost při zánětu průdušnice a hrtanu nebo febrilní křeče,“ popsal primář Dětského oddělení Fakultní nemocnice Bulovka Ivan Peychl, který také pozoruje v posledních dnech zvýšený výskyt chřipky u dětí.

Co je chřipka

Vir, který se šíří kapénkovou infekcí. Inkubační doba je krátká, což je důvod explozivního začátku chřipkové epidemie. Začíná náhle, z plného zdraví v řádu hodin v dost závažné onemocnění s obvykle vysokou horečkou, bolestí hlavy, celého těla. Přidá se pálení v krku a pro chřipku typický suchý dráždivý kašel. Léčí se antivirotiky.

Zdroj: Státní zdravotní ústav

Podle něj se v dětském věku obecně vyskytují vážnější a více ohrožující průběhy nemoci, a to zejména u kojenců a malých batolat do dvou let. I pro děti je k dispozici léčba oseltamivirem – antivirotikem, které je účinné pouze u onemocnění způsobeného viry chřipky.

„Podává se dětem ve formě kapslí nebo sirupu, která je schopna zmírnit příznaky a podává se právě zejména dětem do dvou let a dále dětem s dalšími rizikovými faktory, například některými chronickými nemocemi,“ upřesnil primář. Zdůraznil, že účinnou prevencí těžkého průběhu nemoci je očkování, které je nyní doporučeno jednou ročně dětem od šesti měsíců věku. Je k dispozici nejen v injekční, ale i v pro děti šetrnější formě nosního spreje.

Je čas očkovat se

I v této chvíli nabádají pražští hygienici k očkování. „Může chránit před těžkým průběhem chřipky, nyní je nejvyšší čas nechat se očkovat,“ dodal Batók.

Hygienická stanice společně s magistrátem šíří osvětu o ochraně před nákazou a prevenci jejího šíření.

„Myjte si často ruce mýdlem a vodou, při kašli a kýchání zakrývejte ústa a nos kapesníkem nebo předloktím, ne dlaní. Zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře, a vyhněte se kontaktu s nemocnými. Také pravidelně větrejte a dezinfikujte často dotýkané povrchy,“ poradila Batók.

