Kostelní úkryt českých parašutistů čeká oprava, stopy po střelbě zůstanou

Pravoslavný chrám čeká rekonstrukce vnitřních prostor i krypty, která je v majetku magistrátu a spravuje ji Vojenský historický ústav Praha (VHÚ).

Zatím na místě probíhají přípravné práce a řada průzkumů, takže není znám celkový rozsah oprav ani náklady.

„V roce 2018 jsme vypracovali geodetické zaměření celého objektu a provedli průzkumné práce. V tuto chvíli se uskutečňují návazné průzkumné práce, které zahrnují UV luminiscenční průzkum, doplňkový radonový průzkum, průzkumné vrty a rozbor DNA, pokud by byly na místě nalezeny ostatky,“ sdělil mluvčí pražského magistrátu Tadeáš Provazník.

Následovat bude projektová dokumentace, která určí i přesný termín oprav.

Rekonstrukce bude probíhat pod dohledem VHÚ, podle kterého by měla krypta zůstat zachována v současném stavu.

„Cílem VHÚ je maximální uchování autentického prostoru jak krypty, tak i chrámu, a to i se všemi dochovanými dobovými poškozeními od kulek či ručních granátů,“ řekl iDNES.cz ředitel odboru muzeí VHÚ Michal Burian.

Přestože zatím není jasné, na co všechno se opravy zaměří, měly by se podle Buriana týkat hlavně osvětlení a vstupní místnosti, která nedostačuje narůstající návštěvnosti.

„Úpravou by mělo projít zejména osvětlení z 90. let, které by mělo více odpovídat pietnímu prostoru a současně umožňovat návštěvníkům více vnímat stísněnost a temnotu prostoru, v němž parašutisté prožívali poslední dny svého života,“ dodal Burian.

Krypta zůstala prakticky nezměněna od rekonstrukce v 90. letech, kdy dostala dnešní podobu. Drobnější úpravy expozice VHÚ zajistil v roce 2010 a v nejbližší době připravuje další obměnu.

„Budeme dělat vše pro to, aby pieta byla zachována a krypta zůstala do budoucna veřejnosti přístupná,“ potvrzuje radní pro kulturu Hana Třeštíková.

Pod chrámem se v roce 1942 ukrývalo sedm parašutistů, kteří uskutečnili atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V kryptě se bránili před stovkami nacistických vojáků. Od roku 1995 je zde Národní památník hrdinů heydrichiády.