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„Vzkaz všem množírnám.“ Za krutý chov psů na prodej dostala žena pět let vězení

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  11:48
Za dlouhodobý chov psů v nehygienických a krutých podmínkách udělil v pátek pražský městský soud Věře Santos pětileté vězení. Žena měla podle obžaloby doma množírnu. Zvířata ale zanedbávala, nedávala jim dostatečně najíst a neposkytla jim dostatek prostoru. Několik psů kvůli špatnému zacházení a zamořenému prostředí uhynulo. Žena vinu od počátku odmítá. Ponechala si lhůtu na odvolání.

Soudy

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Soud uznal jedenačtyřicetiletou ženu vinnou z trestných činů chov zvířat v nevhodných podmínkách a týrání zvířat, za což hrozí až osmiletý pobyt za mřížemi. Santos mimo to podle žalobkyně Jany Murínové také prodávala štěňata jako čistokrevná, ačkoli nebyla. „Soud vyjma bezúhonnosti neshledal žádné polehčující okolnosti,“ prohlásila předsedkyně trestního senátu Kateřina Rybáková. Santos také zakázala na deset let chovat psy.

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„Za mě je to vzkaz všem majitelům takzvaných chovných stanic,“ prohlásila po skončení jednání žalobkyně. Chovatelé podle ní nemohou beztrestně chovat zvířata v nepřijatelných podmínkách. Ženin trest označila za exemplární.

Podle Murínové se Santos zaměřovala především na plemeno biewer teriér. Psi podle žalobkyně žili v karavanu v malém prostoru, mohli do výběhu, ale nikdo je nevenčil. Santos se o ně nestarala, zvířata neměla dostatečnou péči o srst nebo chrup, veterinární péči ani očkování. Často hladověla.

V chovu se kvůli nevyhovujícím podmínkám objevily bakterie, které se podle obžaloby vyskytují zejména v chovu zamořeném výkaly a močí, v kontaminované vodě a krmivu z řádně neumytých misek. Infikují vnitřní orgány a způsobují pneumonii, tedy zanícení plicní tkáně, záněty, zvracení a průjmy. Zvířata pak kolabují a umírají na selhání funkce ledvin, plic či srdce. Několik jich proto zemřelo.

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Žena také podle státní zástupkyně chovala feny i psy spolu. Dominantní zvířata pak ta ostatní napadala. Z rvaček si odnášeli psi vážná zranění, která ale Santos nijak neřešila. Umírala tak další zvířata. Chovatelka také podle Murínové například fence čivavy přichytila ocas gumičkou k břichu, aby usnadnila páření. Nechala ji tam týdny, gumička tak způsobila zvířeti řezné rány a dlouhodobou bolest.

„Můj přístup ke psům je hezký,“ prohlásila v pátek Santos. Dodala, že má zvířata ráda a nařčení z nelidského zacházení absolutně odmítá. Žena v přípravném řízení uvedla, že měla nejprve psy pro radost, poslední tři roky pak měla živnost na jejich chov a prodej.

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Vždy se k nim chovala normálně, prostředí jim kontrolovala a vše dezinfikovala, uvedla. Psi podle ní měli pelíšky, mohli na zahradu, její matka je venčila. S případnými většími zraněními je vždy ona nebo její matka odvezly na veterinu.

Santos připustila, že několik psů zemřelo. Nebylo to však kvůli špatnému zacházení, ale hlavně proto, že se zvířata kvůli rivalitě napadla. Uvedla, že je koupala a dostatečně krmila, čistila jim misky. Odmítla také obelhávání kupujících.

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