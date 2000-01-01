náhledy
Oprava tramvajové trati u Pražského hradu je těsně před dokončením. Konec čtyřměsíční výluky v úseku Chotkovy sady - Brusnice uvítají hlavně turisté, tramvaje se sem totiž v jednom směru vrátí o týden dřív proti původnímu plánu. Podívejte se na postup prací, jak je na fotografiích a v komentáři zachytila organizace Ropid. Exostravská, exliberecká a jedna ze dvou posledních T2 v pravidelném provozu na světě, která se místo autogenu dočkala pečlivé modernizace pro výstavní retrolinku 23 do stavu přibližně z 80. let, to tentokrát z Brusnice ještě vezme vlevo k zastávce Prašný most, koncem týdne však konečně zase pojde rovně na obnovenou trať.
Autor: PID
O kus dál oproti předchozí fotografii již začíná rekonstruovaný úsek. Jak je ale vidět, kolejově už je prakticky hotovo, a to včetně obnovy přilehlé části kolejové křižovatky.
Autor: PID
Hned za obnovenou občasnou zastávkou Brusnice následuje tzv. past na mamuty, která má zabránit vjezdu osobních automobilů do travnatého svršku; postupně tu bude vznikat základ pro travnatý kryt tramvajové trati. Tramvaj je na takovém úseku tišší, snižuje se prašnost a hlavně zelená trať v létě nesálá akumulované teplo.
Autor: PID
V úseku rovněž kmitala trolejová věž, ze které dělníci předělávali uchycení troleje z provizorního na definitivní. Dvoucestné vozidlo zaujme kromě výklopné plošiny do stran také plnohodnotným kolejovým adaptérem - dokonce včetně pískovače a malé kolejnicové brzdy.
Autor: PID
Jedno pozapomenuté kolejové pole, které po vytržení dočasně spočinulo vedle tratě, krásně představuje asymetrickou žlábkovou kolejnici v řezu. Hlava kolejnice letitým provozem již poněkud zploštěla.
Autor: PID
O kus níže se blížíme k zastávce Pražský hrad, ale díváme se zpět k Brusnici. K vidění je postupná příprava travnatého krytu tratě - na otevřený kolejový svršek s kryty upevňovadel přijde geotextilie, která je lehce zatížena štěrkem, aby neodcestovala. Na ni se poté nasype připravený substrát, aby vše uzavřelo položení travnatých pásů.
Autor: PID
Budoucí „past na mamuty“ odděluje budoucí část tratě s trávou od části, kde bude do štěrku vsazena dlažba. Na dlažbu také čeká zastávka Pražský hrad do centra.
Autor: PID
Pohled z druhé strany tramvajové tratě - směrem ke katedrále.
Autor: PID
Mezi zastávkami Pražský hrad do centra a z centra probíhá práce na finálním zakrytí přejezdu slepé ulice U Prašného mostu, která by vzhledem k lokaci asi mohla vypadat všelijak. Zatím ale slouží převážně k parkování a blokování tramvají neustálým hledáním volného místa a otáčením se na kolejích návštěvníky Hradu.
Autor: PID
Obnovovaný přechod z mimořádně frekventované zastávky a již zmíněné ulice dostává hladkou dlažbu.
Autor: PID
I prostor protější zastávky dostane zákryt z dlažebních kostek; zdá se, že se sem vrací ty původní. Bagr s adaptérem rozhrnuje jemný štěrk, do kterého budou usazeny.
Autor: PID
Pohled z druhé strany nejen na kostky, ale také na prodloužené nástupiště. Dříve končilo u černého sloupu a vešla se do něj pouze jedna dlouhá tramvaj, teď bylo prodlouženo o délku krátké tramvaje. Jinými slovy - když sem přijede linka číslo 22 dohromady s 23 či naopak, cestující vypustí obě najednou a nebude se muset čekat v zavřené tramvaji těsně před zastávkou.
Autor: PID
Krásná Alej Václava Havla podél ulice Mariánské hradby. Bývalý prezident její vysazení inicioval a sám se na výsadbě podílel. Kolej do centra zatím čeká na štěrk a dlažbu, zatímco z centra už hlásí hotovo. I proto se dočká dřívějšího spuštění provozu.
Autor: PID
Další obojživelník na rovněž opravovaném chodníku.
Autor: PID
„Sekce“ či „dělič“ nad ministerstvem obrany odděluje dva napájecí úseky. Tramvajáci se zde dočkali drobného vylepšení, jehož benefity sklidí zejména cestující, přestože si toho většina z nich nevšimne. Totiž „dělič“ je logicky izolovaným kusem troleje. Jeho základní formu vidíme na troleji vpravo, přičemž při průjezdu je tramvaják povinen projet jej pouze výběhem, nikoliv tzv. pod jízdou. Jinak by „vytáhl obouk“ (šleha za výrazných zvukových i světelných projevů, která dá rychle vzpomenout, že to opravdu jede na elektřinu). Na troleji vpravo to ale nevadí, neboť je to z kopce, tramvaj nepřidává a lehký záblesk při rekuperaci nevadí. Všimněte si, že trolej vlevo má ten dělič nějaký delší. Je speciální, diodový, konstruovaný tak, aby zároveň odděloval dvě napájecí fáze, ale taky aby šel projet pod jízdou. Díky speciální konstrukci přitom neškubne, řidič nemusí ve stoupání přerušovat zadání jízdy a ta je tak plynulejší. Ocení zejména řidiči starých ringhofferek, které se tu prohání velmi často.
Autor: PID
O poznání hotovější zastávka Královský letohrádek z centra než do centra. Obě mj. již s informačním panelem - stejně jako u Hradu.
Autor: PID
I Letohrádek dostává ozdravnou kúru
Autor: PID
Díváme se o kus níž, tam, kde se ulice Mariánské hradby dostává ke kolejím a mění se v ulici Chotkovu. I zde se udála drobná, ale příjemná změna - pruh pro auta do centra nyní již nekoliduje s průjezdním profilem tramvají. Mnohem bezpečnější varianta.
Autor: PID
A na zastávce Chotkovy sady je to černé na bílém, resp. černé na žlutém a pod tím bílé na oranžovém a fialovém. Rekonstrukce trati bude v jednom směru o týden kratší, tramvaje se zde směrem z centra k Hradu projedou už 11. července. Opačným směrem (do centra) pak stále ještě odklonem přes Hradčanskou.
Autor: PID