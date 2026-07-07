OBRAZEM: Past na mamuty, obojživelníci, nová dlažba. Oprava trati u Hradu finišuje

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Kamion na D4 narazil do rozestavěného mostu. Řidič policistům přiznal, že usnul
Nehoda kamionu zkomplikovala v sobotu po poledni provoz na dálnici D4 u Dobříše na Příbramsku ve směru z Prahy. Řidič vjel do uzavřeného úseku a narazil do rozestavěného mostu. Policistům se přiznal,...
Metrem z Prahy, výstup ve středních Čechách. I to bude superterminál Písnice
Na metro nasednete v centru Prahy a vysadí vás ve Středočeském kraji. Zdá se vám to jako nesmysl? Ne tak docela. Vestibul plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má totiž...
Motorkářský pár narazil v Praze do autobusu a skončil v trauma centru
Dopravní nehoda zkomplikovala provoz v sobotu odpoledne nedaleko zastávky městské hromadné dopravy Motol na Praze 5. Srazila se tam motorka s autobusem. Muž i žena, kteří na motorce jeli, skončili v...
Sotva odstartovala velká rekonstrukce Kbelské, už se tam stala nehoda
Naplno se rozjela rekonstrukce Kbelské ulice. Stavební práce jedné z nejdůležitějších pražských komunikací odstartovaly v 6 hodin ráno. První dopravní komplikace nastaly hned o hodinu později, kdy...
Tragická nehoda tří kamionů na Pražském okruhu. Jeden řidič zemřel
Tragická nehoda tří nákladních vozidel blokovala přes šest hodin Pražský okruh ve směru na dálnici D5. Při nehodě zemřel jeden člověk. Policie dopravu odkláněla, v okolí se tvořily kolony. Krátce po...
Pád člověka do kolejiště zastavil metro mezi stanicemi Dejvická a Želivského
Kvůli pádu člověka do kolejiště nejezdilo zhruba od 5:30 metro na lince A mezi stanicemi Dejvická a Želivského. Cestující mohli využít náhradní tramvajovou dopravu, pravidelné tramvajové linky nebo...
Vlaky v Praze narážejí na kapacitní strop. Zpoždění roste, část nedorazí do centra
Část osobních vlaků směřujících od Mladé Boleslavi do Prahy nebude od příštího jízdního řádu zajíždět do centra, ale skončí jízdu na nádraží ve Vysočanech. Počítá s tím alespoň aktuální návrh...
Tragická nehoda tří kamionů na Pražském okruhu. Jeden řidič zemřel
Tragická nehoda tří nákladních vozidel blokovala přes šest hodin Pražský okruh ve směru na dálnici D5. Při nehodě zemřel jeden člověk. Policie dopravu odkláněla, v okolí se tvořily kolony. Krátce po...
Přes tisíc studentů se dalo dobrovolně na vojnu. Čeká je měsíční výcvik, bez mobilů
Přes tisíc plnoletých středoškoláků stráví o prázdninách měsíc v kasárnách. Účastní se dobrovolného vojenského cvičení armády, po jeho absolvování získají status vojáka v záloze a také finanční odměnu
OBRAZEM: Past na mamuty, obojživelníci, nová dlažba. Oprava trati u Hradu finišuje
Oprava tramvajové trati u Pražského hradu je těsně před dokončením. Konec čtyřměsíční výluky v úseku Chotkovy sady - Brusnice uvítají hlavně turisté, tramvaje se sem totiž v jednom směru vrátí o...
Sparta ztrácí režiséra. Finský záložník Kairinen přestoupil do AEK Atény
Fotbalovou Spartu opouští hráč s nejstabilnější formou za poslední roky. Sedmadvacetiletý finský záložník Kaan Kairinen stvrdil odchod do AEK Atény. S úřadujícím řeckým mistrem podepsal smlouvu do...
Teplá voda stále neteče, termín se posouvá. Lidé z Prahy 4 kritizují odstávku
Obyvatelé Prahy 4 jsou stále bez teplé vody. Nedobrovolná odstávka kvůli netěsnosti potrubí trvá od čtvrtka a obnovení dodávek se už několikrát posunulo. Lidé neustálé odsouvání termínu opětovného...
Tropická horka Pražany potrápila, voda je ale po vedrech čistá. Kromě Džbánu
Tropická horka z předminulého týdne sice Pražany potrápila, na kvalitu vody v přírodních nádržích ale větší vliv neměla. Ukázaly to kontroly pražských hygieniků ve čtyřech biotopech. Původní obavy,...
Ředitelé škol vítají, že druhý jazyk nebude povinný. Dává nám to větší svobodu, říkají
Angličtina od první třídy? Už ne povinnost. Druhý cizí jazyk na druhém stupni? Jen pro ty, kteří o něj mají skutečný zájem. Ministerstvo školství mění nastavená pravidla a zastavuje některé plány...
Hledač pokladů si v potoce pomáhal magnetem, vylovil nevybuchlý granát
Pražští policisté v pondělí krátce po poledni zasahovali v Radotíně, kde muž při takzvaném magnet fishingu, tedy hledání kovových předmětů pomocí magnetu, vytáhl z místního potoka nevybuchlý granát...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Memoriál Evy Palyzové 2026 Lysá nad Labem: Program, výsledky
V pondělí 6. července 2026 se v Lysé nad Labem koná dostihový den. Jede se 8 závodů, hlavním tahákem je Memoriál Evy Palyzové.
Metrem z Prahy, výstup ve středních Čechách. I to bude superterminál Písnice
Na metro nasednete v centru Prahy a vysadí vás ve Středočeském kraji. Zdá se vám to jako nesmysl? Ne tak docela. Vestibul plánované stanice Depo Písnice, která bude konečnou metra D, má totiž...